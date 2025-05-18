Hindistan'da Yıldırım Faciası! 15 Kişi Hayatını Kaybetti
Şiddetli yağışların etkili olduğu Hindistan'da yıldırım faciası yaşandı. Odisha eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletine bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan şiddetli yağışlar faciaya neden oldu. Yıldırım isabet eden 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.
Kaynak: DHA
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