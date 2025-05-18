Hindistan'da Yıldırım Faciası! 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Şiddetli yağışların etkili olduğu Hindistan'da yıldırım faciası yaşandı. Odisha eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Hindistan'da Yıldırım Faciası! 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın doğusundaki Odisha eyaletine bağlı Koraput, Jajpur, Dhenkanal, Mayurbhanj, Ganjam ve Gajapati gibi birçok ilçede etkili olan şiddetli yağışlar faciaya neden oldu. Yıldırım isabet eden 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), eyalet genelinde sağanak yağış, gök gürültülü fırtına ve yıldırım olaylarının devam edebileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halka dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hindistan Yıldırım
Son Güncelleme:
ABD'yi Kasırga Vurdu, En Az 21 Can Kaybı ABD'yi Kasırga Vurdu, En Az 21 Can Kaybı
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
İsrail'den Gazze'de Gece Boyunca Katliam! Bilanço Ağırlaşıyor İsrail'den Gazze'de Gece Boyunca Katliam!
Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi Dünya'nın Sonu Beklenenden Daha Yakın! Yeni Araştırmada Uzmanlar Tarih Verdi
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak Ulaşımda Yeni Dönem İçin Harekete Geçildi! 3 Ay Boyunca Bedava Olacak
Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı! Teknoloji Devi Resmen Bağları Kopardı, Bedava Fiyattan Satışa Çıkardı!
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek