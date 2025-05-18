AB İstatistikleri Açıkladı! İşte Türkiye'nin 'Schengen Vizesi' Karnesi

AB'nin yayımladığı 2024 yılına ilişkin Schengen Vizesi istatistiklerine göre; en çok vize başvurusunda bulunan ikinci ülke Türkiye oldu. Türkiye'den toplam 1 milyon 173 bin 917 başvuru yapılırken, bunların yüzde 14.5'i reddedildi.

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AB İstatistikleri Açıkladı! İşte Türkiye'nin 'Schengen Vizesi' Karnesi

Türkiye'nin son dönemde daha da katlanan vize krizi gündemden düşmezken, Avrupa Birliği (AB) 2024 yılına ilişkin Schengen Vizesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçtiğimiz yıl Schengen bölgesine en çok vize başvurusu yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 başvuruyla Çin oldu.

Onu ikinci sırayla Türkiye takip etti. Türkiye'den yapılan toplam başvuru sayısı 2024 yılında 1 milyon 173 bin 917 olarak kaydedildi. Bu sayı 2022 yılında 778 bin 409, 2023 yılında da 1 milyon 55 bin 885'ti. Artış eğiliminin devam ettiği dikkat çekti.

Başvuru sayısı listesinin üçüncü sırasında ise 1 milyon 108 bin 239 Hindistan yer aldı.

AB İstatistikleri Açıkladı! İşte Türkiye'nin 'Schengen Vizesi' Karnesi - Resim : 1

TÜRKLERİN EN ÇOK GİTMEK İSTEDİĞİ ÜLKE

Türkiye vatandaşları, geçtiğimiz yıl Schengen vizesi için en çok Yunanistan, Almanya ve Fransa için başvurdu. Yunanistan, 296 bin 377 başvuruyla listenin başına yerleşirken, Almanya 215 bin 506 ve Fransa 151 bin 640 başvuruyla listede yer aldı.

Son verilerle vize başvurularındaki artış dikkat çekerken, ret oranlarında ise düşüş olduğu fark edildi. Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 14.5'i reddedilirken, bu oran 2022 yılında yüzde 15.7, 2023 yılında ise yüzde 16.1 olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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