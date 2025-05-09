Başvuru Bile Hayal Oldu... Vize Randevusunu Sadece Simsarlar Alabiliyor!

Türk vatandaşlarının vize çilesi sürerken şimdi de simsarlar devrede. Schengen vizesi Türk vatandaşları için artık bir hayal olmaya doğru giderken, vize sürecinde devreye giren simsarlar ve ek ücretler sistemi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Öğrencisinden iş insanına, akademisyeninden turiste herkes için ortak sorun: vize randevusuna ulaşamamak.

Hürriyet'ten Sefer Levent, bugünkü köşesinde, bir ailenin vize sürecinde yaşadığı sıkıntıları kaleme aldı.

Levent'in köşesinde aktardığı hikâye şöyle:

İstanbul’da yaşayan dört kişilik bir aile, lise çağındaki çocuklarının yurtdışı yaz programlarına katılması için Avrupa ülkelerinden vize almak ister. Ancak aylar süren denemelere rağmen hiçbir ülkeden randevu alamazlar. Bir tanıdıklarının yönlendirmesiyle bir vize aracısıyla temasa geçerler. Aracı, kişi başı 200 euroya (Yaklaşık 8 bin 720 lira) bir hafta içinde randevu alabileceğini söyler.

Simsar randevuyu İzmir’den alır. Aile İstanbul’dan yola çıkar, aracı da Anadolu’daki kentinden gelir. İzmir’deki vize merkezinde randevu listesinde isimlerini gören aile, aracıya 800 euroya elden teslim eder. Ancak ödeme burada da bitmez. Vize merkezinde, kişi başı 50 euroya VIP hizmet önerilir. Yoğunluğu gören aile, tekrar bekleme süresine girmemek için bu hizmeti kabul eder ve 200 euro daha öder. 560 euro da vize ücretleri için veznedara teslim edilir. Pasaportların ayrı gönderilmesi bahanesiyle 50 euro daha kargo ücreti alınır. Ayrıca, İstanbul-İzmir uçuşları için 16 bin TL’ye yakın bilet parası da harcarlar.

Ailenin aracı olmadan İstanbul’da kendi başvurularını yapabilselerdi sadece 540 euro harcama yapacaklarını kaydeden Levent, vize verilmemesi durumunda ödenen ücretlerin iade edilmediğini de hatırlattı.

Kaynak: Hürriyet