DMM'den ‘İtalya 5 Bin Türk’ün Vize Randevusunu İptal Etti’ İddialarına Yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan "Erdoğan vize kolaylığı talep etti, İtalya 5 bin Türk vatandaşının vize randevusunu iptal etti" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den ‘İtalya 5 Bin Türk’ün Vize Randevusunu İptal Etti’ İddialarına Yalanlama

DMM, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiğini vurguladı. Açıklamada, İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun vize sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle bazı randevuların güvenlik ve tedbir amacıyla geçici olarak iptal edildiği belirtildi.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddiaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarla ilişkilendirilmesinin gerçek dışı olduğu ifade edilen açıklamada, vize randevularının iptalinin siyasi bir neden taşımadığı da özellikle belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer verildi: "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

Kaynak: AA

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