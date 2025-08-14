Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP lideri Özgür Özel, Bayrampaşa'daki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde saat 12.00'yi işaret etmiş ve 'AKP'ye kuruluş hediyesi' olarak nitelediği çok önemli bilgileri açıklayacağını duyurmuştu.

Özel, 2 milyon dolarlık belgeyi de toplantıda paylaştı.

İşte CHP liderinin açıklamalarından öne çıkanlar...

"47 yıl birinci olamayan bu parti kusuru kendinde aradı. Methiyeler düzdükleri, uçaklarla darbe yaparken, biz ‘yesinler birbirlerini’ demek yerine demokrasinin tarafında durduk.

Bizim 47 gün gösterdiğimiz dirayeti, 47 gün gösteremeyen, seçmeninin yüzüne geçmişte, manşetlerle çarpışıyoruz, diyerek bugün manşetlerle rakiplerine iftira atanların, hakaret ettirenlerin, muhalefete ikili hukuk uygulayanların, dönemindeyiz.

Bugün bir kuruluş yıl dönümü. 'Erdemliler' hareketi olarak yola çıkıp, 'iftiracılar' hareketine dönen, paçalarından pislik akan, bu kara düzeni devam ettirmeye çalışanların dönemindeyiz.

Bundan öncesiyle bundan sonrası bir kesit. Bundan sonrası farklı olacak.

AKP'nin iktidarı bugün bitmiyor ama önemli bir kilometre taşını geride bırakmaya geldik.

Belediye başkanlarımızın ailelerinin eşlerinin tamamına akla gelebilecek en haksız zorlamalarla fevkalade utanç verici bir süreci uygulamaya başladılar.

Boş dosyayı doldurmak için ilk önce, gizli tanık. Ağaç isimleri verdiler. O gizli tanıklar bir şey söyledi. Ama AYM kararı diyor ki, ‘gizli tanığın dediklerini delille destekleyeceksin.’ İftiraları attılar, bir tane somut delil bulamadılar.

Şimdi öyle bir çorap söküğü başlayacak ki, öyle bir yere gelecek ki iş, bu iftirayı atanlar, nasıl iftira atmaya zorlandıklarını öyle bir anlatacaklar ki, bunu dünya çapında filmleri olacak.

Öyle bir noktaya geldik ki, bu çeteyle ilgili elimizdeki bütün bilgileri derledik. Önceki gün HSK’ya başvurdum. Bunları Meclis Başkanımıza anlattım. ‘Bunlar olur mu?’ dedim.

Bir tarafta evlatlarıyla, analarının gözyaşlarıyla ödeyenler var. Herkesin bildiği gerçek bütün somutluklarıyla ortaya dökülmek zorunda.

Bundan şüphelenmiyorsanız ben namussuzum ben şerefsizim. Çağlayan’da borsa diye bi şey var. İBB Borsası diye bir şey var. Borsa içinde borsa var. Lağım patladı, lağım. Eğer Çağlayan'da yargı sisteminde bir kokuşmuşluk, bir adamını bulmak, bir ucu maddiyata dayanan bir şey yok diyorsanız kapatın televizyonu. Ama kapatamazsın. Adalet Bakanı biliyorsun işte, kapatamazsın. Ama yok ki cesaretiniz tarihe geçesiniz.

Geçen hafta İBB borsasının önemli bir boyutunu önce deşifre ettik. Biz deşifre edince hemen o eve gittiler. Birini arıyorlar, o evde aradıkları kişiyi bulamadılar, annesini götürdüler. Savcı demiş ki "yakınlarından birini alın."

İddia ediyorum ki, burayla çalışan müteahhitlerin önemli bir kısmını gözaltına alıyorlar, sonra itirafçı yapıyorlar. Doğru avukatın ona gitmesi, nasıl ifade vereceğini söylemesi, normal bir şey gibi gelmeye başladı kulağa değil mi? Savcı biliyor, eve gittiğinde o evde ne bulduğunu. Memleket hukuk devleti olsa, bu bilgilerin Yeni Şafak'a verilmesine de soruşturma açılması gerekiyor.

İBB soruşturmasında tutuklu olan kişi, Mehmet Yıldırım kendisine gelmiş, oğlun İBB'de çalışıyor, oğlana da yazık olacak demiş. Gel demiş bu işi halledelim. Güzelce imzanı at bu işi halledelim demiş.

Savcıları oraya yollayan, olmayan suçu uydurmaya gittikleri için, özel yetkili savcı olduğu için, bir tek savcılar avukat tutuyor. Kuracakları kumpasta menfaat temin etmek için..

Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu Murat Kapki'ye gider. İBB AKP'deyken de çok iş yapmış.

'MÜCAHİT BİRİNCİ MURAT KAPKİ'YE 'İTİRAF İFADESİ VER' DEDİ

Bu kişiye bugün kuruluşunu kutladığımız AK Parti'nin MKYK üyeliği dahil çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denen arkadaş gider. Bu arkadaş, Kapki'yle konuşur 31 Temmuz günü ve 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup "Bunu imzalayacaksın. Üstüne de 2 milyon dolar vereceksin. Buradan tıpış tıpış gideceksin..." Çeşitli isimleri vermesini, olaylarla bunları ilişkilendirmesini istiyor. Dünya kadar iddiayla, öyle bir ifade ki, fevkalade riskli, gazetecilere hakaret eden, CHP'nin bir türlü beceremedikleri, kurultayıyla ilgili bir hamle yapan, bir türlü yapamadıkları Fatih Keleş iftirasını oturtan, Ekrem başkana ve Murat Ongun'a dokunan bir ifadeyi ve 2 milyon dolar vermesi karşısında olacağını söylüyor. "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık, ben senin medyadaki elin ayağın teminatın olacağım" diyor.

Buradan Adalet Bakanı'na diyorum. Tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Başlattığın soruşturmayla hepimize güvence vereceksin. İddianame yazılamaz durumda arkadaşlar. O kadar çok iftira attılar ki iplikleri birbirine bağlayamıyorlar.

Şimdi etkin pişmanlık müessesesi çökmüştür, çürümüştür. Etkin pişmanlıktan yararlanıp iftira atmış olanlar. Kendi avukatınızı çağırın, iftira atanlara, meseleyi anlatan el yazınızla olayı noterde kapatın. Yeter ki bu çetenin pisliklerine ortak olmayın. Yoksa günü geldiğinde bundan siz de sorumlu olacaksınız.

Sayın Kapki gibi, sayın Yener Yıldırım gibi, avukatlarıyla suç duyurusunda bulunmaya, tehdit edilen herkesi, derhal bu avukatları cezaevine yönetimine suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Savcı avukat tutamaz. Bir avukat vasıtasıyla iftira attıramaz.

SORUŞTURMA BAŞLATILMASINA İLİŞKİN

Bir kere mesela, benim hakkımda da soruşturma başlatıldı. Ondan da büyük memnuniyet duyarım. Türkiye’nin her yerinde olan bir olay üzerinden yapıyor. Soruşturma önemli, Mğcahit Birinci’nin dijital materyallerine el koyulmalı.

İnisiyatifi Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na kaptırmamak için böyle yapıyorlar. Daha çok kişi hakkında soruşturma açacaklar.

ÇERÇİOĞLU'NA BİR TEPKİ DAHA: 'KENDİSİNE VERİLEN OYLARI ÇALDI'

Bugün bana AK Partili bir siyasetçi Aydın’dan telefon açtı. Çerçioğlu hakkında bana parti araştırın soruşturmayı dedi. Ben ne partimin yaptığı, ne Özlem hanımın yaptığı içime siniyor dedi.

Çerçioğlu, Aziz İhsan Aktaş’la yıllardır çalışmış. Onunla çalışmak suç değildir. Varsa ortaya çıkmalıdır. AK Partili Trabzon, Isparta, belediyeleri, bakanlıklar hepsi çalışmış.

Aziz İhsan Aktaş’la çalışmak CHP’li belediyeyse suç, AK Partiliyse değil. Bu isimle en çok çalışan CHP’li belediye başkanı Çerçioğlu.

15 gün önce AKP kendisine bir kanalla,” en çok sen çalışmışsın, yakında sen de girersin, ya hapse atıl ya AKP’ye katıl” demiş. Mesele bundan ibaret.

Bu hırsızlık yaptı nasıl diyeyim? O da arkadaşlarının gösterdiği cesareti göstermek yerine, CHP altında aldığı helal oyları çalarak, AKP olmasın diye kendisine verilmiş oyları AKP’ye verdi.

'AKP'YE NELER NELER SÖYLÜYORDU'

Her toplantıda AK Parti’nin ne pislik olduğunu, CHP’nin nelerle uğraştığını, Atatürk kızı olduğunu neler neler söyledi. Bizim siyasette hiç konuşamayacağız AK Parti dedikodularını açıklıkla anlatırdı. 5 yıldır söylüyordu. İki yıldır partiye yapılan baskılara karşı nasıl mücadele etmek gerektiğini söylüyordu"

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN SÖZLERİNE YANIT VERDİ

Cürmün kadar yer yakarsın Mücahit. HSK’dan bir sonuç çıkar mı? Asla bir sonuç çıkmaz. Ama mahallede lağım patlamış, gelip de orayı tamir edemiyorlarsa milletin de görmesi lazım. Bir çözüm olmaz da olmadığını millet görsün. Benim görevim bunu ortaya dökmek.

