İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur'

İktidara yakın yazar Ahmet Hakan, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılma kararına ilişkin bir yazı kaleme aldı. Hakan, "Özlem Çerçioğlu transferi, AK Parti’ye büyük moral olur." değerlendirmesini yaptı.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı açıklandı, siyaset kulisleri hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda yaptığı açıklamada, "Yarın katılımlar olacak. Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullanmış, salondan gelen tezahüratlar üzerine, "Ne kadar Aydın var burada, göreyim" şeklinde konuşmuştu.

Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği bu ifadelerle kesinlik kazanırken, CHP lideri Özgür Özel'den tepki gelmişti. Özel, dün yaptığı konuşmada, "Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun" demişti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu.

'ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE MORAL OLUR'

İktidara yakın yazar Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişini değerlendiren Hakan, Çerçioğlu transferinin CHP'de şok etkisi yarattığını kaydetti, bazı AKP'lilerin Çerçioğlu'nu hemen benimsediğini, bazılarının ise çekimser yaklaştığını söyledi. Bunun moral üstünlüğü sağlayacağını dile getiren Hakan, "Moral üstünlük diye bir şey var ya... Özlem Çerçioğlu transferi, AK Parti’ye büyük moral olur. Düşünsenize: Yıllardır 'Topuklu Efe' diye el üstünde tutulan CHP’li kadın belediye başkanı, partinize geliyor. Keyifler yerine gelmez mi?" diye yazdı.

Kaynak: Hürriyet

