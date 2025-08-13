Özel'den Çerçioğlu'na... 'Topuklayan Efe'ye Yazıklar Olsun'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa'da düzenlediği mitingde çok sert konuştu. Özel, AKP'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na "Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün sayın Cumhurbaşkanı deprem için çağrılarda bulunuyor. İktidar, muhalefet, belediye beraber çalışmalı doğru. Tutacağın el Silivri'de. 1.3 milyon konutun deprem riski taşıdığı yerde bu işin peşinde olan Ekrem İmamoğlu'nun hem tutuklu olması hem Cumhurbaşkanı'nın böyle çağrılar yapması samimi değildir."

Adalet Bakanı, bugün ben konuşurken kızmışım ‘lan’ demişim, bana soruşturma açmış. Adalet Bakanı, yarın ilan ediyorum, 12.00’yi bekle. AK Parti kuruluş yıldönümü hediyen geliyor. Tayyip Bey hani diyor ya, “Turbun büyüğü heybede.” Heybede tutmayacağım. Yatın 12.00’de CHP Genel Merkezi’nde bütün basın mensuplarını çağırıyorum. İmzalı, yazılı, açık açık isimler yazıyor. Ak Toroslar çetesi çöküyor. Yarın AK Parti’ye kuruluş yıldönümü hediyesi… Öğlen 12.00’de göreceğiz bakalım.

ÇERÇİOĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ: 'HARAM OLSUN'

Bütün arkadaşlarımıza aynı iftiralar atılıyor. Bu Topuklu Efe diye haksız ünvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP'ye katılacaksın, demişler. Aydın'da Nazilli Belediyesi İYİ Parti'den AKP'ye geçince 'O oylar Millet İttifakı'na verildi. Haram olsun' demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP'ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP'ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan'a da teslim olan Özlem Çerçioğlu'na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP'de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır, ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanması ile kaçanlardan değil düşmana 'Geldikleri gibi giderler' diyen Selanikli Mustafa Kemal'in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız. "

