CHP'den Açıklama Geldi... Çerçioğlu AKP'ye Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın'da partisinin il başkanı ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Zeybek, toplantının ardından yaptığı açıklamada, partisinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceğini doğruladı.

Son Güncelleme:
CHP'den Açıklama Geldi... Çerçioğlu AKP'ye Geçiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın’da düzenlenen basın toplantısında, partiden ayrılıp AKP’ye geçeceği konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu’nun yalnızca kendi siyasi geleceğini değil, beraberindeki belediye başkanlarını ve meclis üyelerini de etkilemeye çalıştığını savunan Zeybek, “Belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini beraberinde götürmek istiyor” dedi.

"İktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ancak Özlem Çerçioğlu şunu unutmasın ki, Aydın'da insan içine çıkamayacak" diyen Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bedel ödenen bir dönemde şahsi çıkar iddiası ile iktidar partisine gidiyor olmasını Aydın halkına anlatamayacak. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk YanıtÖzgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk YanıtGüncel
Özlem Çerçioğlu İddiası Gündem Olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali VerdiÖzlem Çerçioğlu İddiası Gündem Olmuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali VerdiGüncel

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

Etiketler
Özlem Çerçioğlu
Son Güncelleme:
Asgari Ücrette Ara Zam Mesaisi: 26.524 TL Olabilir mi? Milyonların Gözü Son Dakika Açıklamalarında! Asgari Ücret Artıyor Mu?
'Süreç' Komisyonu Tutanakları Ortaya Çıktı, MHP'li İsimden 'İnfaz Yasası' Çıkışı Tutanaklar Ortaya Çıktı, MHP'li İsimden Komisyonda 'İnfaz Yasası' Çıkışı
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Ekrem İmamoğlu ve 27 Kişinin Diplomaları YÖKSİS'ten Silindi Diploma Kayıtları YÖKSİS'ten Silindi
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak