CHP'den Açıklama Geldi... Çerçioğlu AKP'ye Geçiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Aydın’da düzenlenen basın toplantısında, partiden ayrılıp AKP’ye geçeceği konuşulan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sert sözlerle yüklendi.

Çerçioğlu’nun yalnızca kendi siyasi geleceğini değil, beraberindeki belediye başkanlarını ve meclis üyelerini de etkilemeye çalıştığını savunan Zeybek, “Belli ki sadece kendisi geçmiyor. Beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini beraberinde götürmek istiyor” dedi.

"İktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir ancak Özlem Çerçioğlu şunu unutmasın ki, Aydın'da insan içine çıkamayacak" diyen Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bedel ödenen bir dönemde şahsi çıkar iddiası ile iktidar partisine gidiyor olmasını Aydın halkına anlatamayacak. Bugünlerden geriye bir direnenler kalacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA