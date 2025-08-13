Özgür Özel Hakkında 'Hakaret' Soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkan Erdoğan'a yönelik gözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

