Fatih Erbakan’ndan ‘Emekli Maaşı’ İsyanı: 'Zam Değil Sadaka'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, emekli maaşlarına yapılan zam oranına tepki gösterdi. Erbakan “Üzülerek görüyoruz ki, memura ve emekliye verilen, zam değil sadakadır” dedi.

Sosyal medya hesabından emekli zammına ilişkin eleştirilerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, zam oranını ‘sadaka’ olarak nitelendirdi.

Türkiye’de çalışanların tek haneli maaş artışıyla enflasyona ezdirilmesinin zulüm olduğu vurgusunu yapan Erbakan, imtiyazlı holdinglere vergi afları yapılmasını da eleştirdi.

'DENGENİN KURULMASI YİNE MÜMKÜN'

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Eşit işe eşit ücret anayasal haktır. 54’ncü Hükümet döneminde bu ilke uygulanmış, memur ve emekli enflasyonun çok maaş artışlarıyla rahatlatılmıştır.

Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması yine mümkündür. Yeni vergiler koymadan, ek vergiler ihdas etmeden, üretimi artırarak, milli kaynak paketleriyle kaynak üreterek, kamudaki israf ve imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarımı önlenerek, vergiyi tabandan tavana yayarak ve ‘önce millet’ anlayışıyla adalet sağlanabilir. Görüyoruz ki, bu adımların atılması, adaletin sağlanması mevcut yorgun iktidarla artık imkansızdır. Bu çerçevede, Memur-Sen öncülüğünde ülke genelinde başlatılan 'Yetersiz Teklife Hayır' eylemlerini desteklediğimizi, her zaman olduğu gibi çalışanların ve emeklilerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Kaynak: DHA

