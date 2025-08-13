Ekrem İmamoğlu ve 27 Kişinin Diplomaları YÖKSİS'ten Silindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmada, diploması iptal edilen 28 kişiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, söz konusu kişilerin lisans ve lisansüstü diplomalarının YÖKSİS sisteminden silindiğini bildirdi.

28 KİŞİNİN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Gelişmeyi kamuoyuna CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Emir, paylaşımında üniversite yönetiminin yazısına yer vererek, 28 kişinin İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları gerekçesiyle suçlu ilan edildiğini ve başka üniversitelerden aldıkları diplomalarının da iptal ettirildiğini öne sürdü.

MURAT EMİR'DEN TEPKİ

Murat Emir, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi! Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayanlar, şaibeli mezunları devlet kadrolarına yerleştirenler; Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor” ifadelerini kullandı. Emir ayrıca, “Talimatı aldıkları; tek bir üniversite sınıf arkadaşı bile ortaya çıkmayan Recep Tayyip Erdoğan! İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız” sözleriyle tepki gösterdi.