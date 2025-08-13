AKP'den CHP Lideri Özgür Özel'e Sert Tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özel'e Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler üzerinden tepki gösterdi. Çelik, “Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağının açıklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sert ifadeler kullanmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’e sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Açıklamasında, Özel'in Erdoğan'a yönelik ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirten Çelik, "Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir" dedi.

Çelik, “Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Çelik açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız" diye yazdı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, bugün Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasına gösterdiği tepkide "Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksızlığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün" ifadelerini kullanmıştı.

