Özgür Özel'in 'Mücahit Birinci' İddialarına İlişkin Soruşturma

CHP Lideri Özgür Özel'in 'Mücahit Birinci' iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Özgür Özel'in 'Mücahit Birinci' İddialarına İlişkin Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

14.08.2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları , sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen ,Cumhuriyet Başsavcılğımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat KAPKİ ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.

Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar?
Mücahit Birinci Kimdir?
