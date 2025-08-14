Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "AKP'ye hediyem var" diye yaptığı basın toplantısında, AKP MYK üyesi Mücahit Binici'nin, İBB'den tutuklu iş insanı Murat Kapki'den kendisini savunması için 2 milyon dolar istediğini iddia etti.

Özgür Özel, AKP’nin doğum günü hediyesi şu, “AK Parti MKYK üyesi Avukat Mücahit Birinci Murat Kapki ile konuşup 31 Temmuz günü 1,5 sayfalık ifade tutanağını önüne koyup bunu imzalayacaksın 2 milyon doları bana verip buradan tıpış tıpış gideceksin, olmayan buluşmayı olmuş gibi göstereceksin diyerek ifade verdirdi” dedi.

Mücahit Birinci 25 Eylül 1974 tarihinde Rize’de doğdu. İlk öğrenimini Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu’nda, Orta ve Lise öğrenimini Akasya Koleji’nde tamamladı. Birinci, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Birinci, aynı zamanda Yeşilay Beylikdüzü Şubesi yönetim kurulu üyesidir.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN SİYASİ YAŞAMI

Birçok fikir dergisinde denemeleri olan ve televizyon programlarında yorumcu olarak katılan Birinci, siyasi hayatına 2012-2014 tarihleri arasında AKP Beylikdüzü İlçe Başkan yardımcılığı ile başladı. Daha sonra 2014 yılında Beylikdüzü’nde, AKP sıralarından meclis üyesi olarak seçilen Mücahit Birinci, 5 yıl süre ile, Beylikdüzü AKP meclis grup başkan vekilliği görevini yürüttü.

MÜCAHİT BİRİNCİ'NİN ÖZEL YAŞAMI

Mücahit Birinci, Akit yazarı Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) oğludur. Mücahit Birinci evli ve 2 çocuk babasıdır. Mücahit Birinci'nin 5 bin lira değerindeki atkısı sosyal medyada gündem olmuştu.

​MEDYA VE YAYINLARI

​Mücahit Birinci, siyasi kimliğinin yanı sıra televizyon ekranlarında da sıkça yer almaktadır. A Haber, CNN Türk ve Beyaz TV gibi kanallarda siyasi gündem üzerine analizler yapmakta ve yorumcu olarak katılmaktadır. Aynı zamanda, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergilerde Türkiye siyaseti ve dünya gündemi üzerine köşe yazıları kaleme almıştır.

