Kremlin Duyurdu: Trump-Putin Zirvesi İçin Tarih ve Saat Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yarın (15 Ağustos Cuma günü) Alaska’da yapacağı görüşmenin saat 22.30’da başlayacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın görüşmesinin, tercümanların huzurunda bire bir sohbetle saat 22:30'da Moskova saatiyle başlayacağını söyledi.

Trump’ın daveti üzerine gerçekleşecek tarihi görüşme, iki liderin Amerikan topraklarında yapacağı ilk resmi buluşma olacak. Anchorage kentinde düzenlenecek zirvede Ukrayna krizinin çözüm yolları, Rusya-ABD ilişkilerinin normalleştirilmesi, nükleer stratejik konular ve bölgesel meseleler ele alınacak.

SAVAŞ MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşının iki yılı aşkın süredir devam ettiği bir dönemde gerçekleşecek zirve, uluslararası kamuoyunun gündeminde. Trump, Alaska’daki buluşma öncesi yaptığı açıklamada, "Savaşı bitirmek için buradayım. Son 6 ayda 5 savaşı bitirdim" demişti.

Putin’in savaşı durdurma konusunda mutabakata varmaması halinde ise "Rusya için ağır sonuçlar" olacağı uyarısında bulunan Trump, bu sonuçların ne olacağını şimdilik açıklamadı ancak "Putin sonuçlarına katlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

İLK BULUŞMA 2017’DE ALMANYA’DA

İki lider ilk kez 7 Temmuz 2017’de Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede Suriye, Ukrayna, Kore Yarımadası’ndaki durum, terörle mücadele ve siber güvenlik gibi konular masadaydı. Bu buluşma, Suriye’nin güneybatısında çatışmasızlık bölgesi oluşturulması ve Ukrayna krizine dair iletişim kanallarının açılması gibi uzlaşılarla sonuçlandı.

HELSİNKİ ZİRVESİ SONUÇSUZ KALDI

İkinci zirve 16 Temmuz 2018’de Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapıldı. Nükleer silahsızlanma, Ukrayna, Kore Yarımadası, İran nükleer anlaşması ve Kuzey Akım-2 projesi gibi başlıklar gündeme gelse de somut bir ilerleme sağlanamadı.

İPTALLER VE KISA GÖRÜŞMELER

Kasım 2018’de Paris’te yapılması planlanan görüşme Fransa’nın talebiyle iptal edildi. Aynı yıl Arjantin’in Buenos Aires kentindeki G20 Zirvesi kapsamında planlanan buluşma da Rusya’nın Kerç Boğazı’nda Ukraynalı denizcileri serbest bırakmayı reddetmesi üzerine gerçekleşmedi.

OSAKA’DA ÜÇÜNCÜ ZİRVE

Putin ve Trump, 28 Haziran 2019’da Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi’nde üçüncü kez bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede Suriye, Ukrayna ve silah kontrolü konuları ele alındı.

Bunun dışında iki lider, Vietnam’ın Da Nang kentinde (Kasım 2017), Fransa’daki Elysee Sarayı’nda (Kasım 2018) ve Buenos Aires’teki G20 Zirvesi’nde (Aralık 2018) üç kez ayaküstü görüşme gerçekleştirdi.

Bu Alaska buluşmasının, geçmişteki sınırlı ilerleme sağlayan temasların ötesine geçip geçemeyeceği, uluslararası siyasetin en merak edilen soruları arasında.

Kaynak: AA