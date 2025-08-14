A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddiaları ortalığı karıştırırken, bugün 24. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AKP’de Çerçioğlu’nun yanında 8 belediye başkanının daha AKP’ye geçeceği öne sürüldü.

CHP’li başkanlar başta olmak üzere, farklı partilerden de AKP’ye katılım olması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü açıklamasında, "Yarın çeşitli katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TGRT Haber’de konuşan Cem Küçük, AKP’ye katılacak 9 belediye başkanını sıraladı. AKP’ye katılacak belediye başkanlarının birçoğunun CHP’li olması dikkat çekti.

İşte AKP’ye katılması beklenen 9 belediye başkanı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)

Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)

Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)



Kaynak: Haber Merkezi