İşte AKP'ye Katılması Beklenen 9 Belediye Başkanı

AKP'de 24. kuruluş yılının coşkusu kutlanırken, partiye yeni katılımların olacağı iddia edilmişti. AKP'ye katılması beklenen 9 başkanın isimleri belli oldu.

İşte AKP'ye Katılması Beklenen 9 Belediye Başkanı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçeceği iddiaları ortalığı karıştırırken, bugün 24. Kuruluş yıl dönümünü kutlayacak AKP’de Çerçioğlu’nun yanında 8 belediye başkanının daha AKP’ye geçeceği öne sürüldü.

CHP’li başkanlar başta olmak üzere, farklı partilerden de AKP’ye katılım olması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dünkü açıklamasında, "Yarın çeşitli katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İşte AKP'ye Katılması Beklenen 9 Belediye Başkanı - Resim : 1

TGRT Haber’de konuşan Cem Küçük, AKP’ye katılacak 9 belediye başkanını sıraladı. AKP’ye katılacak belediye başkanlarının birçoğunun CHP’li olması dikkat çekti.

İşte AKP’ye katılması beklenen 9 belediye başkanı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

Aydın Söke İlçe Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

Aydın Yenipazar İlçe Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

Aydın Sultanhisar İlçe Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

Gaziantep Şehitkamil İlçe Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

Yalova Altınova İlçe Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

Isparta YAlvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İyi Parti)

Aksaray Yeşiltepe İlçe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İyi Parti)

Kastamonu Bozkurt İlçe Belediye Başkanı (Bağımsız)

İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur'İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur'Siyaset
CHP'den Açıklama Geldi... Çerçioğlu AKP'ye GeçiyorCHP'den Açıklama Geldi... Çerçioğlu AKP'ye GeçiyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
İflastan Daha Yeni Kurtulmuştu: Dev Hava Yolu Şirketi Tekrardan Batma Tehlikesinde! Dev Hava Yolu Şirketi Batma Tehlikesinde
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Özel'den Çerçioğlu'na... 'Topuklayan Efe'ye Yazıklar Olsun' 'Topuklayan Efe'ye Yazıklar Olsun'
İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu: 'AK Parti'ye Büyük Moral Olur' İktidara Yakın Yazardan 'Çerçioğlu' Yorumu
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!