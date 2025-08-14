Özgür Özel HSK'ya Çağrı Yapmıştı, Bakan Tunç'tan 'Mücahit Birinci' İddiasına Cevap

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Özel, belgelerle AKP'de çeşitli görevlerde bulunmuş avukat Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi tutuklu olduğu sırada ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini açıkladı.

Özgür Özel, "Buradan Adalet Bakanı'na diyorum. Tarihi bir noktadasın. HSK'yı olağanüstü toplantıya çağıracaksın. Başlattığın soruşturmayla hepimize güvence vereceksin. İddianame yazılamaz durumda arkadaşlar. O kadar çok iftira attılar ki iplikleri birbirine bağlayamıyorlar. Şimdi etkin pişmanlık müessesesi çökmüştür, çürümüştür. Etkin pişmanlıktan yararlanıp iftira atmış olanlar. Kendi avukatınızı çağırın, iftira atanlara, meseleyi anlatan el yazınızla olayı noterde kapatın. Yeter ki bu çetenin pisliklerine ortak olmayın. Yoksa günü geldiğinde bundan siz de sorumlu olacaksınız. Sayın Kapki gibi, sayın Yener Yıldırım gibi, avukatlarıyla suç duyurusunda bulunmaya, tehdit edilen herkesi, derhal bu avukatları cezaevine yönetimine suç duyurusunda bulunmaya çağırıyoruz. Savcı avukat tutamaz. Bir avukat vasıtasıyla iftira attıramaz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN YANIT

tv100 yayınında konuşan Adalet Bakanı Tunç ise şunları söyledi:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu? Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil. Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü."

