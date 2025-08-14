Özlem Çerçioğlu'na 'Topuklu Efe' Göndermeli protesto: 'Kırık Topuklu!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçeceği iddiasının ardından bugün partisinden istifa etti. Bu kararı nedeniyle eleştirilen Çerçioğlu, belediye binası önünde bırakılan topuklu ayakkabıyla protesto edildi.

CHP Efeler Gençlik Kolları Üyesi Emici, "Topuklu Efe" olarak anılan Çerçioğlu'nu, belediye binası önüne bıraktığı topuklu ayakkabıyla protesto etti.

AYAKKABIDA YER ALAN DİĞER İSİMLER

Emici, ayakkabının altına AKP'ye geçecekleri öne sürülen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Sosyal Kılıç ve Ozan Çavuşoğlu’nun adlarını da yazdı.

'AKP'YE NE KADAR YAKIŞTIĞINI GÖRDÜK'

Emici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaybeden üzülmez, bulan sevinmez. Bu şehre ve seçmenine ettiğin ihanet yetmezmiş gibi bir de hala mobbing ve tehditlerle insanları istifaya zorluyorsun. AK Parti’ye ne kadar da yakıştığını gördük. ‘Kırık Topuklu!’ And olsun sana: Aydın’ı alacağız ve sana dar edeceğiz. Unutmadan: Kutuları atma, içine para koyarsın."





Kaynak: ANKA