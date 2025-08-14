CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama

CHP lideri Özel'in iddiaları sonrası AKP'li avukat Mücahit Birinci'den ilk açıklama geldi. Birinci, "Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak" dedi. Özel ise "Cürmün kadar yer yakarsın" diye yanıt verdi.

CHP Lideri Özel, Onu İşaret Etmişti! AKP'li Avukat Mücahit Birinci'den Tehdit Gibi İlk Açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li avukat Mücahit Birinci'nin İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini anlattı.

Özel'in bu iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kapki ile AKP'li avukat Birinci arasındaki görüşmeye ilişkin soruşturma başlattı.

TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA

AKP'li avukat Birinci de Özgür Özel konuşmasına devam ettiği sırada sosyal medya platformu X hesabı üzerinden ilk açıklamasında bulundu. Birinci tehdit gibi ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacak."

ÖZEL'DEN JET YANIT

Birinci'nin bu sözlerine cevap veren Özel ise "Cürmün kadar yer yakarsın!" dedi.

Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi'Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi'Siyaset

