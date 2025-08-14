Emekliler Bayram Bu Rakamları Görünce Bayram Edecek! ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası… İşte 2025 Emekli Maaşı Banka Promosyonu
Ağustos ayı ile birlikte güncel emekli promosyonları merak konusu oldu. Emekli maaşlarına gelen zam sonrası bankalar promosyon tutarlarında güncellemeye gitti. Bankadan bankaya farklılık gösteren promosyon ücretleri belli oldu. Emekliler bu rakamları görünce bayram edecek. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonunu veren banka hangileri? İşte ING, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası güncel promosyon ücretleri…
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında emekli maaşlarına gelen zam sonrası bankalar promosyon ödemelerinde güncellemeye gitti. Maaşlardaki artışla birlikte milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği promosyon ücretleri güncellendi. Ağustos ayı ile birlikte bankalar emekli promosyon ücretlerini arttırdı. Peki en yüksek emekli promosyon ücretini veren banka hangisi? Maaş tutarına göre hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte 1-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli güncel emekli promosyonları…
2025 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.-TL,
10.000.-TL - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.-TL,
15.000.-TL - 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.-TL,
20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.-TL
2025 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
2025 TEB EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.
Toplamda 12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:
Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)
Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
2025 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 6.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık İş Bankası'nda!
2025 ING EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
ING'de 25.000 TL'ye varan nakit promosyon SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
2025 HALKBANK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
2025 GARANTİ BBVA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Garanti BBVA'da emekli maaşı
10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
2025 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.