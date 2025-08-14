Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir

HAKEM KURULU’NA KALABİLİR

Noyan Doğan bugün ki köşe yazısında görüşmelerle ilgili şu uyarılarda bulundu:

Toplu sözleşme görüşmeleri yeni başladı ve bu ayın sonuna kadar devam edecek. Muhtemelen de anlaşma sağlanamayacak. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na kalacak.

Nitekim geçen sefer de aynı durum yaşanmıştı. 2023 yılında 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu tarafı 2024’ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10; 2025’in ilk yarısında yüzde 6 ve ikinci yarısında da yüzde 5 zam önermişti. Memur-Sen ise 2024’te üçer aylık dönemler halinde refah payı da dahil ilk üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15 ve dördüncü ayda yüzde 10 artış talep etmişti. 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler halinde refah payı da dahil yılın ilk yarısında yüzde 25, ikinci yarısında da yüzde 15 zam istemişti. Buna göre 2024 yılında yüzde 70, 2025’te de yüzde 40 zam talebi olmuştu.