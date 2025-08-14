Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı

ALTIN VE DOLAR KAPLAMALI BİNA

İstanbul Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırdığını söyleyen şarkıcı, dolandırıldığını iddia etmişti. Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmada MASAK'ın incelemesine girdiğini söyleyen Kobra Murat, "Dilan Polat yüzünden neler geldi başımıza. O sayfaları kapat. Yapma... Bazı şeylerden ders almak lazım. Her şeyin zıvanasını çıkardı. Bizi de yaktın. 2 tane ev paramı yaktın. Alatura paralarım gitti. Devlete feda olsun" sözleriyle dikkat çekmişti.

Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen 'Kobra Murat' son olarak kızı Sergül'ün sözlenmesiyle adından söz ettirdi. Kobra Murat'ın kızının söz töreninde konukların taktığı euro, para ve altınlar görenleri şaşırttı.