Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı
Türkiye’nin en sevilen isimlerin başında gelen ve Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murta, 18 yaşındaki kızı Sergül Divandiler’i sözlendirdi. Törende takılan dolardan şemsiye ve altın kaplama binalar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Gösterişli tören büyük yankı oluştururken bazı sosyal medya kullanıcıları ‘Bu ne görgüsüzlük’ eleştirisinde yaptı. İşte takılan takı miktarı ve sosyal medyada viral olan o görüntüler…
Roman müziğini sevilen ismi Kobra Murat, kendine has tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmek bilmiyor. Mal varlığıyla sık sık gündeme gelen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler, kızı Sergül’ün söz töreniyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dolar ve altınlar havada uçuştu.
Sosyal medya hesabından kızı Sergül’ün söz törenine ait kareleri paylaşan Kobra Murat, sosyal medyanın diline düştü. Görüntülerde, törende takılan altınlar ve euro banknotlarla süslenmiş gösterişli bir şemsiye yer aldı.
Kobra Murat’ın paylaşımı sosyal medyayı ikiye bölmüş oldu. Kimileri takıların ve dövizlerin şölene dönüştürdüğü töreni çok beğendi kimileri de "görgüsüzlük" eleştirisinde bulundu. Hatta bazı takipçiler, paraların sahte olduğunu öne sürdü.
Roman müziğin enerjik ismi, bu gösterişli kutlamayla bir kez daha kendi tarzını ortaya koydu. Kobra Murat, hem sahne hayatında hem de özel günlerde abartılı detaylardan vazgeçmediğini bir kez daha kanıtladı.
MAL VARLIĞIYLA HEP GÜNDEMDEYDİ
Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, Balat'ta 4 katlı altın kaplama bina yaptırırken dolandırıldığını söylemişti. "18 kilo altınım var" açıklamasıyla gündeme gelen 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, açıklamalarıyla magazin gündeminde konuşulmuştu. 'Kobra Murat' katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diye konuşmuştu. Söylediklerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Kobra Murat, gerçek mal varlığını açıklamış olsa da, o sözleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştı.
ALTIN VE DOLAR KAPLAMALI BİNA
İstanbul Balat'ta altın kaplama bir bina yaptırdığını söyleyen şarkıcı, dolandırıldığını iddia etmişti. Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmada MASAK'ın incelemesine girdiğini söyleyen Kobra Murat, "Dilan Polat yüzünden neler geldi başımıza. O sayfaları kapat. Yapma... Bazı şeylerden ders almak lazım. Her şeyin zıvanasını çıkardı. Bizi de yaktın. 2 tane ev paramı yaktın. Alatura paralarım gitti. Devlete feda olsun" sözleriyle dikkat çekmişti.
Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündeme gelen 'Kobra Murat' son olarak kızı Sergül'ün sözlenmesiyle adından söz ettirdi. Kobra Murat'ın kızının söz töreninde konukların taktığı euro, para ve altınlar görenleri şaşırttı.