Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi
Aşkları lise yıllarında başlayan, sosyetenin gözde çifti 21 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. İş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı mücevher tasarımcısı Tansa Mermerci Ekşioğlu ve eşi Can Ekşioğlu boşandı. Ünlü çiftin boşanma sebebi ise herkesi şoke etti. İşte detaylar…
Kaynak: Sabah
Sosyetenin gözde isimleri arasında yer alan iş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı mücevher tasarımcısı Tansa Mermerci Ekşioğlu ve eşi Can Ekşioğlu 21 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
ŞOKE EDEN BOŞANMA SEBEBİ
Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, çiftin boşanma sebebi Can Ekşioğlu’nun son yıllarda spiritüalizm ilgisinin artması ve sürekli içsel huzur ve maneviyat arayışı için seyahatlere çıkması.
EVLİLİĞİN SONUNU NE GETİRDİ?
20 yaşında Mehmet Pars ve 18 yaşında Sinan San isimli iki çocuğu olan çiftin boşanması sosyetede de çok konuşuldu. Sosyetede Can Ekşioğlu’nun spiritüalizm ilgisinin evliliğin sonunu getirdiği iddia edildi.
KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ
Öte yandan 2021 yılında Tansa Mermerci Ekşioğlu'na pankreas kanseri teşhisi konulmuş, Ekşioğlu ameliyat sonrasında yoğun bir tedavi süreci geçirmişti. Bu süreçte Tansa Mermerci Ekşioğlu'nun en büyük destekçileri ise ailesi, kardeşleri olmuştu.