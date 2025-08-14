Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi

EVLİLİĞİN SONUNU NE GETİRDİ?

20 yaşında Mehmet Pars ve 18 yaşında Sinan San isimli iki çocuğu olan çiftin boşanması sosyetede de çok konuşuldu. Sosyetede Can Ekşioğlu’nun spiritüalizm ilgisinin evliliğin sonunu getirdiği iddia edildi.