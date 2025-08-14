Tüm Öğrenci ve Velileri İlgilendiriyor: MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak! Zorunlu Hale Getirildi
Okulların açılmasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yeni bir duyuru yapıldı. MEB talimatı verdi, 81 ilde artık geçerli olacak. Zorunlu hale getirildi. İşte Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklama…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretim programlarına uygun şekilde hazırlanarak dağıtılan ücretsiz ders kitaplarının özel okullarda okutulup okutulmadığı konusunda gerekli takibin yapılmasına yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi. Bundan sonra zorunlu hale getiriliyor.
MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden, tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 3 Ocak'ta Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle özel öğretim kurumlarında ders kitabı kullanımına ilişkin yeni düzenlemelere girdiğini duyurdu.
81 İLDE GEÇERLİ OLACAK
Gelen talimata göre, okullar tarafından ders kitabı adı altında hiçbir ücret alınmayacağını belirten eni düzenleme hayata geçiriliyor.
MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılmasının yanı sıra eğitim ücreti dahil bütün ücretlerin okul tarafından belirlenerek ilan edilmesi gerektiği belirtildi.
MEB TALİMATI VERDİ: ZORUNLU HALE GETİRİLDİ!
Bakanlık, bu hususlarda ihmali bulunan özel okulların tespiti için yürütülen denetimlerin, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetle devam ettirilmesine ve faaliyet gösteren tüm özel okulların konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik il milli eğitim müdürlüklerine talimat verdi.
Bu kapsamda, özel okullarda Bakanlıkça onaylanan ders kitapları dışında ders kitabı kullanılamayacak, yemek, kahvaltı, etüt, servis gibi diğer bütün hizmetlerin ücretleri okul tarafından belirlenerek ilan edilecek ve öğrenci kayıt sözleşmelerinde bu hizmetlere yer verilecek, velilere sunulan tüm hizmetlerin de belgeye dayalı yapılması gerekecek.