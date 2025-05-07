Sabah Ekonomi Müdürü Güngör'den TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Sert Eleştiri: 'Yaprakları Yerken Kıtır Kıtır...'

Sabah gazetesi ekonomi müdürü Dilek Güngör, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Mehmet Şimşek’e yönelik sözlerine tepki gösterdi. Hisarcıklıoğlu'nun “polisiye tedbir” diyerek vergi denetimi kararına karşı çıkmasına, Güngör'den, "Yaprakları yerken kıtır kıtır, sapına gelince mee… Yok öyle yağma…" yanıtı geldi.

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Sabah Ekonomi Müdürü Güngör'den TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Sert Eleştiri: 'Yaprakları Yerken Kıtır Kıtır...'

Sabah gazetesi ekonomi müdürü Dilek Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi denetim planına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi.

'KALICI MALİYECİLERİ KOYACAĞIZ' DEMİŞTİ

Bakan Şimşek, TGRT Haber canlı yayınında kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla tüm şehirlerin giriş ve çıkışlarına vergi denetmenleri yerleştirileceğini açıklamıştı. Şimşek, "İnceleme başlatmadığımız hiçbir kesim yok. Önce çok büyüklerden başladık. Kayıt dışı üretim, satış yapanlar... Biz denetim yapıp ceza kesmek istemiyoruz ama arkadaşlarla da konuştuk. Ekipler güçlendirilecek. Bütün OSB'lerin giriş çıkışlarına, bütün hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları koyacağız. Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına, ana arterlerine kalıcı maliyecileri koyacağız." ifadelerini kullanarak kapsamlı bir denetim süreci başlatacaklarını duyurmuştu.

Sabah Ekonomi Müdürü Güngör'den TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Sert Eleştiri: 'Yaprakları Yerken Kıtır Kıtır...' - Resim : 1

TOBB BAŞKANI'NDAN ELEŞTİRİ

Bu açıklamanın ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Vergi denetimine karşı değiliz. Kayıtdışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin, her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak, polisiye tedbirler alarak, vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz." ifadelerini kullanmış, Şimşek'in vergi memuru söylemini de "polisiye tedbirler" olarak değerlendirmiş ve eleştirmişti.

Sabah Ekonomi Müdürü Güngör'den TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Sert Eleştiri: 'Yaprakları Yerken Kıtır Kıtır...' - Resim : 2

DİLEK GÜNGÖR'DEN TEPKİ

Hisarcıklıoğlu’nun bu değerlendirmesi, daha önce ekonomi yönetimine destek verdiğini hatırlatan Dilek Güngör’ün tepkisini çekti. Güngör, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaprakları yerken kıtır kıtır, sapına gelince mee… Yok öyle yağma… Rifat Başkan daha düne kadar ekonomi yönetimini savunuyordu, şimdi ne oldu yahu?" ifadeleriyle TOBB Başkanı'nı eleştirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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