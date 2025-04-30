Ne Vize Ne Pasaport İsteniyor: Evini Satan Türkler Oradan Ev ve Araba Alıyor
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yalnızca kimlik kartlarıyla giriş yapabildiği ülkeler arasında yer alan Makedonya, tarihi mirası ve doğa harikalarıyla Türk turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Makedonya'daki güzellikleri keşfeden birçok kişi, sadece tatil için değil, yeni bir yaşam için de bu Balkan ülkesine yöneliyor.
Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar ve ülkedeki yoğun Türk nüfusu, Türkiye’den gelen ziyaretçiler için Makedonya’yı daha da cazip hale getiriyor. Kültürel benzerlikler ve geçmişten gelen bağlar, birçok kişinin burada yaşam kurma hayalini besliyor.
VİZESİZ SEYAHATİN VE YERLEŞİMİN YENİ ADRESİ
Ekonomik koşullarının uygunluğu ve kimlikle seyahat kolaylığı sayesinde Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği Makedonya, özellikle yaz aylarında turist akınına uğruyor. Ancak ülkenin doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu gören birçok kişi, kısa bir tatilin ötesine geçip kalıcı yaşam planları yapmaya başlıyor.
MAKEDONYA'DA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
Ohrid Gölü ve Şehri
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ohrid, tarihi kiliseleri, antik tiyatrosu ve etkileyici göl manzarasıyla ziyaretçileri büyülüyor.
Üsküp Kalesi (Skopje Fortress)
Başkent Üsküp’ün kalbinde yer alan ve Osmanlı dönemine ait olan bu tarihi kale, şehre hâkim manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Taşköprü (Stone Bridge)
Vardar Nehri’nin üzerinde yer alan ve Üsküp’ün simgelerinden biri olan Taşköprü, şehrin merkezinde geçmişle bugünü bir araya getiriyor.
Galicica Milli Parkı
Ohrid ve Prespa gölleri arasında uzanan bu park, panoramik dağ manzaraları ve yürüyüş rotalarıyla dikkat çekiyor.
Alaca Camii (Tetova)
Rengarenk duvar süslemeleriyle Balkanlar’ın en özel Osmanlı camilerinden biri olan Alaca Camii, Tetova’da yer alıyor.
Aziz Dimitri Kilisesi (Bitola)
Bitola merkezinde bulunan bu zarif Ortodoks kilisesi, tarihi atmosferi ve mimarisiyle öne çıkıyor.
Demir Kapı Kanyonu
Vardar Nehri boyunca uzanan bu kanyon, hem doğa yürüyüşü hem de çevresindeki bağlarla şarap tadımı için ideal bir rota.
Kokino Antik Gözlemevi
Kumanovo yakınlarında yer alan ve antik dönemde astronomik gözlem için kullanılan Kokino, UNESCO aday listesinde bulunuyor.
Eski Çarşı (Stara Čaršija – Üsküp)
Balkanlar’daki en eski Osmanlı çarşılarından biri olan bu bölge; hanlar, camiler, el işi atölyeleri ve tarihi atmosferiyle tam anlamıyla geçmişe açılan bir kapı.
Sveti Naum Manastırı
Ohrid’e yakın konumda bulunan bu manastır, doğanın huzuruyla tarihin mistik havasını bir arada sunuyor.
Matka Kanyonu
Üsküp’e 15 km mesafedeki bu doğal cennet, yürüyüş parkurları, mağaraları ve tekne turlarıyla doğaseverlerin uğrak noktası.
Aziz Yuhanna Kaneo Kilisesi
Ohrid Gölü kıyısında yüksekçe bir noktada konumlanan bu kilise, kartpostallık manzarasıyla dikkat çekiyor.
Mustafa Paşa Camii
Üsküp’ün Eski Çarşısı’nda bulunan ve 15. yüzyılda inşa edilen cami, Osmanlı mimarisinin ihtişamını hâlâ yansıtıyor.
Pelister Milli Parkı
Bitola yakınlarındaki bu park, dağ yürüyüşleri ve doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenler için birebir.
Heraclea Lyncestis Antik Kenti
Makedonya’nın antik tarihine ışık tutan bu şehir, II. Filip tarafından kurulan ve mozaikleriyle ünlü bir arkeolojik alan.
Mavrovo Milli Parkı
Kış sporları, kamp ve doğa yürüyüşleri için ideal olan bu park, Makedonya'nın en büyük koruma alanlarından biri.