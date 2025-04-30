Ne Vize Ne Pasaport İsteniyor: Evini Satan Türkler Oradan Ev ve Araba Alıyor

Makedonya'daki güzellikleri keşfeden birçok kişi, sadece tatil için değil, yeni bir yaşam için de bu Balkan ülkesine yöneliyor.

Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar ve ülkedeki yoğun Türk nüfusu, Türkiye’den gelen ziyaretçiler için Makedonya’yı daha da cazip hale getiriyor. Kültürel benzerlikler ve geçmişten gelen bağlar, birçok kişinin burada yaşam kurma hayalini besliyor.