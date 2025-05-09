İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararı aldığı bildirildi. Açıklama, Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle ertelendi. AKP'nin sürece ilişkin hukuki adımları planladığı, İmralı’da terör örgütü lideri Öcalan’ın koşullarının esnetileceği ancak dışarı çıkmak istemediği belirtildi. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da vekillerle bir araya geldiği kahvaltıda, “Terörsüz Türkiye” sürecinin iki hafta içinde netleşeceğini söylediği öğrenildi.

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İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’

Terör örgütü PKK’nın geçen hafta gerçekleştirdiği kongrede silah bırakma ve örgütü feshetme kararı aldığı öğrenildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, güvenlik kaynakları, bu kararın kamuoyuyla paylaşılmasının, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in vefatı nedeniyle ertelendiğini ve açıklamanın birkaç gün içinde yapılmasının planlandığını aktardı.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından gelişen süreçte, AKP ve devletin ilgili kurumları tarafından atılacak adımlara ilişkin hukuki hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. AKP kaynakları, “Kritik eşik aşıldı. Bundan sonra süreci nasıl yöneteceğimiz konusunda net bir yol haritamız var” değerlendirmesini yaptı.

İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’ - Resim : 1

Öte yandan, Öcalan’ın cezaevi koşullarında bazı değişiklikler ve esnemeler yapılacağı ancak kendisinin İmralı’dan çıkmak istemediği kaydedildi. Parti kurmayları, “Görüşme taleplerine daha sık izin verilecek. Güvenlik nedeniyle dışarı çıkma talebi zaten yok. Devletle yaptığı görüşmelerde bunu kendisi de açıkça ifade etti” bilgisini paylaştı.

Sürecin oldukça hassas olduğuna dikkat çeken parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı ile bu konular konuşuldu. Milletvekilleri, teşkilatlar, parti yönetiminden gelecek her açıklama başka bir tartışmaya yol açabilir. Bu konuda görevlendirilmiş arkadaşlar var. Cumhurbaşkanı’mız, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ, Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları çerçevesinde süreç yürütülecek. Çünkü bu süreç çok hassas. Aynı hassasiyeti DEM Parti tarafı da gösterecek” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda milletvekilleriyle buluşmasında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili açıklamalarda bulunduğu öğrenildi.

İktidara Yakın Gazeteden Çarpıcı İddia: ‘PKK Kongresini Topladı, Fesih ve Silah Bırakma Kararı Aldı’ - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sürecin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yakından takip edildiğini belirterek, “Terörsüz Türkiye, inşallah hedefe ulaşacaktır. Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. İki hafta içinde süreç netleşecek. Siz de sürece katkı verin, vatandaşa sahada süreci iyi anlatın” mesajını verdi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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