Kartalkaya Faciasında En Acı Rapor! 78 Kişinin Ölüm Şekilleri Ortaya Çıktı! İsim İsim Açıklandı

Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin facianın davası sürerken, yangının perde arkasına ait korkunç detaylarda ortaya çıkmaya devam etti.

Mutfakta kahvaltı hazırlıkları yapılırken çıkan yangında 78 kişinin ölüm sebepleri de tespit edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

54 KİŞİ ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Doğa Doğan, Burcu Güngör, Duygu Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Gülçin Akişli, Şenol Akişli, Pelin Güngör, Ayşemin Elif Doğan, Mina Akişli, Defne Arkadaş İnal, Laura Kurtanidze, Dila İnal, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ömür Kotan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Doruk Sarıtaş, Ala Dora Türkmen, Ahmet Çetiz, Nehir Sarıtaş, Yüce Ata Türkmen, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Mehmet Cem Doğan, Özüm Karataşlı, Ayşe Maya Doğan, Rümeysa Gültekin, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Müge Suyolcu, Vedia Nil Apak, Enes Gültekin, Eren Bağcı, Ferda Apak, Seha Müge Turan, Alya Turan, Lalin Doğan, Ceren Yaman Doğan, Pera Suyolcu, Oya Kanpolat, Ebru Boduroğlu, Demir Tüzgiray, Esat Çetiz, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Atıl Enis Tokcan, Kerem Güngör, Kıvanç Güngör, Can Tokcan, Yılmaz Sarıtaş ve Elif Nas Boduroğlu Karbonmonoksit ve duman gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

4 KİŞİ PENCEREDEN ATLADI

Yangın anında odalarına dolan yoğun duman sebebiyle pencereden atlayan Dilara Ermanoğlu, Eslem Uyanık, Alican Boduroğlu ve Şevval Şahin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetti.

20 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Kimlikleri DNA testi ile yapılan Kübra Altın, Alya Altın, Sedat Çetiz, Alp Mercan, Yiğit Gençbay, Ela İnal, Defne Tüzgiray, Eray Tüzgiray, Esra Nazik, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Bilal Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner ve Feray Kanpolat yanarak hayatını kaybetti.

133 kişiden 7’sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Kaynak: İHA