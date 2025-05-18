Esenyurt'ta Kan Donduran Saldırı! Ayrıldığı Eşinin Ailesine Kezzap Attı

Türkiye'de kadına şiddet günden güne artarken, faillerin cezalandırılmaması ya da "iyi hal indirimi" gibi uygulamalar nedeniyle bu durumla mücadele de edilemiyor. Son olarak İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan bir olay duyanları dehşete düşürdü. Dün saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Ayşe Karslıoğlu (30), çalışmak istediği için, 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan Karslıoğlu (34) ölüm tehditleri almaya başladı.

Tehditlerine devam eden Hakan Karslıoğlu, 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz’ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan Karslıoğlu ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BABA-KIZ YARALANDI

Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı, saldırgandan şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan Karslıoğlu'nun geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu’nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Saldırganın olay öncesi Karslıoğlu’nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

'EVDE OLSAYDIM BENİ YAKACAKTI'

Saldırıyla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Ben Hakan Karslıoğlu ile 11 yıl evli kaldım. Hakan Karslıoğlu ile 5 yıldır ayrıyız. 2022 yılından beri süren bir boşanma davamız var. 9 Mayıs' ta davada karar çıktı. Kendisi sürtüşmeye girdiği için İstinaf Mahkemesine taşıdı. Bu süreç içerisinde ben Hakan Karslıoğlu'ndan sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Sürekli şikayet ediyorum ve adliyelere gidip geliyorum ama kendisinden bir türlü kurtulamıyorum" dedi.

Karslıoğlu, saldırganın bir süredir yüzünü yakmakla tehdit ettiğini belirterek, "Bu tehditle psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ben ailemle yaşamaktayım. Bugün ailemin evine gelerek camda babamla konuşup onu oyalayıp dışarı çağırıyor. Babam ona güvenip dışarıya çıkmıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için babamın yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor o da kollarından yaralanıyor. Ben evde olsaydım o kezzap suyuyla benim yüzümü yakacaktı" diye konuştu.

'ÖLMEDEN KURTULMAK İSTİYORUM'

Ayşe Karslıoğlu, sürekli tehdit edildiğini vurgulayarak "Onun yüzünden doğru dürüst işe gidip gelemiyorum. Bir yere çıkamıyorum, bu adam benim başıma bela olmuş şekilde kurtulamıyorum. Ben bundan boşanmak ve kurtulmak istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Bu şekilde bana bir zarar vermeden ondan kurtulmak istiyorum. Ben öldükten sonra kimsenin benim için bir şey yapmasını istemiyorum. Ben bu adamdan şu an kurtulmak istiyorum. Yoksa bu insandan ciddi zararlar göreceğim" dedi.

Kaynak: DHA