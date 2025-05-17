Bursa'da Korkunç Olay! 4 Kişi, Güpegündüz Bir Kadını Kaçırmaya Çalıştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kadını zorla araca bindirmeye çalışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Gemlik’te yaşanan olayda, 24 yaşındaki K.A. adlı kadının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı 1. Kumsal Sokak'ta 31 HH 023 plakalı aracı durduran ekipler, araçta bulunan M.D. (65), M.A. (29), M.D. (42) ve E.K’yi (40) gözaltına aldı.

ÇEVREDEKİLER SAYESİNDE KURTULDU

Kadın, polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saçlarından sürüklenerek araca bindirilmek istendiğini ve eşi olduğu belirtilen M.A’nın üzerinde tabanca bulunduğunu gördüğünü söyledi. Olay sırasında çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırganların elinden kurtulan K.A., polis ekipleri tarafından güvenli bir yere götürüldü.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir tabanca ile 39 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde kadının zorla araca bindirilmeye çalışıldığı ve vatandaşların müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: AA