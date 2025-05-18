Tarihin Göbeğinde Gizli Miras! 133 Yıllık Büyük Keşif İlk Kez Vitrinde… Üzerinde Peygamber Figürü Var

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen “Cumhuriyet’in Işığında Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesi kapsamında Kars'taki Ani Ören Yeri'nde bir sergi açıldı. Hz. İsa'yı tasvir ettiği düşünülen taş rölyef, 133 yıl aradan sonra ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani'den çıkarılan bu eser, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde düzenlenen özel bir sergide sanatseverlerle buluştu.

196 ESER İLK KEZ VİTRİNDE

Müzede sergilenen 244 eserden 196’sı ilk kez gün yüzüne çıkarken, serginin en dikkat çekici parçalarından biri 19. yüzyılda Rus araştırmacı Nicholas Marr tarafından keşfedilen taş rölyef oldu.

İSA PEYGAMBERİN FİGÜRÜ MÜ?

Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Hakim Aslan, kabartma tekniğiyle işlenen eserde merkezde bir din adamı figürünün yer aldığını, üst bölümde ise İsa Peygamber veya bir imparatoru simgeleyen figürün bulunduğunun değerlendirildiğini belirtti.

KEMİK OBJE BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Sergide yer alan diğer önemli eserlerden biri de Ani’deki Selçuklu dönemine ait bir konutta 2021 yılında keşfedilen kemik obje oldu.

Gerçeküstü figüratif betimlemelere sahip eserde, ejder, kuş ve toynaklı hayvanların birleşiminden oluşan semboller dikkat çekti. Sembollerde ejder figürü, karakteristik sivri kulakları ve badem gözleriyle öne çıkarken, balık figürü ise ejderin toynakları altında kıvrılmış bir biçimde tasvir edilmiş olduğu görüldü.

TABAĞA YAZILMIŞ AŞK ŞİİRİ

2002 kazılarında gün yüzüne çıkarılan Selçuklu dönemine ait bir çini tabak da ise Lüster tekniğiyle yapılmış, sekiz köşeli yıldız formundaki bu tabakta Farsça yazılmış bir aşk beyiti yer aldı.

Tabakta, saray hayatını ve aşkı yansıtan görsellerle birlikte şu dizeler dikkat çekti: Ey sevdiğim, zulüm görmüş iki gözüm niçin yaşla dolu olduğunu bilir misin? Çünkü göz bebeğim senin dudağından su alır…

2024 yılı kazılarında ortaya çıkarılan ve Orta Çağ’da cenneti simgelediğine inanılan tavus kuşu figürlü sırlı kase parçası da sergi kapsamında ilk kez sergilendi.

Kaynak: DHA