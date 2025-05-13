Bilim İnsanlarından Heyecanlandıran Keşif: İnsan Bedeninde Ölünce Kaybolan 'Işık' Tespit Edildi

Spiritüalistlerin uzun süredir canlıların etrafında bir “ışık parıltısı” gördüğüne dair iddiaları, bilimsel bir temel kazanıyor olabilir. Kanada’daki Calgary Üniversitesi’nden araştırmacılar, tüm canlı organizmaların hücresel faaliyetler sırasında “ultra zayıf foton emisyonu” (UPE) adı verilen çok hafif bir ışık yaydığını belirledi. Hücrelerde enerji üretimi sırasında ortaya çıkan bu fotonlar, özel kameralarla tespit edilebilecek kadar zayıf bir parlaklık oluşturuyor.

ÖLÜMDEN SONRA KAYBOLUYOR

Yeni çalışmada, farelerin canlıyken vücutlarının farklı bölgelerinde bu parıltı gözlemlenirken, ölümden hemen sonra bu ışığın tamamen kaybolduğu görüldü. Araştırmacılar, bu durumun mistik bir fenomen değil; canlılıkla doğrudan ilişkili fiziksel bir süreç olduğunu vurguladı.

BİTKİLERDE DE TESPİT EDİLDİ

Aynı yöntemle bitki yapraklarını da inceleyen ekip, yaprakların kesildikten sonra hâlâ ışık yaymaya devam ettiğini, yaralanma veya kimyasallarla stres altına giren bitkilerin daha fazla parladığını tespit etti. Bu da UPE’nin canlı dokunun verdiği biyolojik tepkiye doğrudan bağlı olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya katkıda bulunmayan Prag’daki Çek Bilimler Akademisi’nden Dr. Michal Cifra, ışığın kaybolmasının dokulara oksijen gitmemesi nedeniyle olduğunu belirtti. Dolayısıyla, yaşamı sadece kalp atışı veya beyin aktivitesiyle ölçmek yerine, hücresel metabolizmayı da göz önüne almak gerekebilir.

UMUT VADEDEN ÇALIŞMA

Gelecekte bu parıltının, insan vücudundaki hasarlı dokuların tespiti, hastalıkların ilerleyişinin izlenmesi veya tüm ekosistemlerin sağlığının değerlendirilmesi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılabileceği belirtiliyor.