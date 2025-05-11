Yapay Zeka Kullanırken Cep Yakan Adım! Uzman İsim 'Maliyeti Artırıyor' Diyerek Açıkladı

Son dönemlerde birçok alanda kullanılan yapay zeka teknolojine ilişkin uzman isimden önemli bir uyarı geldi. TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış, yapay zeka kullanımında gereksiz sorguların maliyetleri artırdığını belirterek ‘Dil modelleriyle yapılan sohbetlerde aşırı derecede nazik veya gereksiz ifadeler kullanmak maliyet artışına neden olabilir’ dedi.

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Yapay Zeka Kullanırken Cep Yakan Adım! Uzman İsim 'Maliyeti Artırıyor' Diyerek Açıkladı

Hayatın birçok alanında giderek daha yaygın hale gelen yapay zeka teknolojisi için uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle büyük dil modelleriyle yapılan etkileşimlerde gereksiz ya da uzun sorgulardan kaçınılmasının, hem enerji tüketimi hem de işletme maliyetleri açısından kritik önemde olduğunu belirtti.

Yapay Zeka Kullanırken Cep Yakan Adım! Uzman İsim 'Maliyeti Artırıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 1

'YENİ ZORLUKLAR ORTAYA ÇIKARDI'

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) Genel Başkanı Mustafa Çalış, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın dünya genelinde teknoloji yarışının merkezinde yer aldığını ifade etti. Türkiye’nin bu alanda ilk 20 ülke arasında yer alma potansiyeline sahip olduğunu dile getiren Çalış, yapay zekanın hem fırsatlar sunduğunu hem de yeni zorluklar ortaya çıkardığını söyledi.

Yapay Zeka Kullanırken Cep Yakan Adım! Uzman İsim 'Maliyeti Artırıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 2

İSTİHDAM DARALMASI UYARISI

Çalış, yapay zekanın bazı mesleklerde otomasyon yoluyla istihdam daralmasına neden olabileceğini, ancak aynı zamanda yeni iş alanları da yarattığını belirtti. Ayrıca, bu teknolojilerin iş süreçlerini hızlandırıp verimliliği artırdığını ve karar alma mekanizmalarında daha isabetli sonuçlar sağladığını kaydetti.

Yapay Zeka Kullanırken Cep Yakan Adım! Uzman İsim 'Maliyeti Artırıyor' Diyerek Açıkladı - Resim : 3

'BİR MALİYETE SAHİP'

Çalış, şunları söyledi: Her sorgunun veya ifadenin işlenmesi, bu büyük sistemlerin çalışmasını gerektirdiği için mikro düzeyde de olsa bir maliyete sahiptir. Bu maliyetler, modelin karmaşıklığına ve kullanım sıklığına göre katlanarak artabilir. Yapay zeka modellerini kullanırken her sorgunun maliyeti olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Gereksiz veya çok uzun sorgulardan kaçınmak maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Dil modelleriyle yapılan sohbetlerde aşırı derecede nazik veya gereksiz ifadeler kullanmak, sistem kaynaklarının tüketimine ve dolayısıyla maliyet artışına neden olabilir.

Çalış, Türkiye'nin yapay zeka rekabetinde ön sıralarda yer alması için stratejik adımlar atılması gerektiğini belirterek ‘TBMM'de Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna TÜYAFED olarak rapor hazırlayarak çalışmalarına katkı sunmaya çalıştık’ dedi.

'TÜRKİYE İLK 20 ÜLKE ARASINDA'

Türkiye'nin yapay zeka liginde ilk 20 ülke arasına girebileceğini belirten Çalış, şöyle konuştu: Yazılım ve yapay zekaya ilişkin bakanlık kurulması, bu alanlarda 7 bölgede ihtisas üniversiteleri, yazılım sektörü için meslek odası oluşturulması, ticaret odalarında yazılım ve bilişim komitelerinin yapılandırılması, daha fazla yazılım mühendisliği bölümünün açılması, üretime daha fazla katkı sunarak çarpan etkisi yaratacaktır.

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Kaynak: AA

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