Bayraktar ve Sabancı'dan Sonra Şimdi de RTÜK! 'Dikkatli Olun' Uyarısı

Gelişen yapay zeka teknolojisiyle dolandırıcıların yöntemleri de değişti. Geçen günlerde önce BAYKAR Yönetim Kurulu Selçuk Bayraktar, ardından Sabancı ailesinin tanınan yüzü Güler Sabancı, yüzlerinin ve seslerinin kullanan dolandırıcılara karşı peş peşe uyarılar yapmıştı.

Başka bir açıklama da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) geldi. RTÜK’ten yapılan açıklamada, dolandırıcıların RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in adını kullanarak bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarını aradığı ve ‘yardım, bağış’ gibi çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunduğu belirtildi.

'ASLA İTİBAR EDİLMEMELİ'

RTÜK’ten yapılan açıklamada, “Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir” denildi.

Kurumun açıklamasında, söz konusu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve adli süreçlerin titizlikle takip edileceği belirtildi.

RTÜK’ün açıklamasının son bölümünde ise “Bu nedenle, radyo ve televizyon yayıncılarımızın bu tür şüpheli aramalarla karşılaşmaları halinde, gecikmeden RTÜK’e ve ilgili emniyet birimlerine bilgi vermeleri önemle rica olunur” denildi.

GÜLER SABANCI VE SELÇUK BAYRAKTAR DA HEDEFTEYDİ

Yapay zekanın vatandaşların hayatına iyiden iyiye girdiği günlerde, dolandırıcıların yöntemlerinde de değişiklikle gözleniyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın yüzünü ve sesini kullanan dolandırıcılar yatırımcıları hedef almıştı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bayraktar, "yatırım dolandırıcılığına dikkat” başlığını kullanırken, bir süredir internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yapılarak gelir elde edilebileceğine dair sahte ilanlar, haber benzeri içerikler ve videoların dolaşıma sokulduğunu söylemişti.

Benzer bir açıklama Sabancı Holding yöneticilerinden Güler Sabancı tarafından da gelmişti. Güler Sabancı, açıklamasında, "Değerli Kamuoyu, son dönemde, kişisel verilerim (ad, soyad, fotoğraf, video görüntüleri vb.) ve YK başkanlığı yapmış olduğum Sabancı Holding'in resmi bilgileri (marka, logo vb.) izinsiz bir şekilde kullanılarak, yapay zekâ ve benzeri teknolojilerle sahte videolar ve içerikler üretilmektedir. Bu içerikler, "yatırım tavsiyesi", "özel fırsat", "teklif" gibi yanıltıcı başlıklar altında, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, e-posta gibi dijital platformlar üzerinden dolandırıcılık yapmak amacıyla paylaşılmaktadır” ifadelerini kullanmış ve bu içeriklere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.