Trabzon’da Lunaparkta Facianın Eşiğinden Dönüldü: Demir Parçası 5 Yaşındaki Çocuğun Yüzünü Sıyırdı

Trabzon’da lunaparkta çarpışan arabaya binen küçük bir çocuğun yüzünün önüne demir parçası düştü. Anne Bahanur Altunkaya, olayın kıl payı atlatıldığını belirterek güvenlik ihmaline tepki gösterdi.

Trabzon’da Lunaparkta Facianın Eşiğinden Dönüldü: Demir Parçası 5 Yaşındaki Çocuğun Yüzünü Sıyırdı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan bir lunaparkta, çarpışan arabaya binen anne ve küçük kızı büyük bir tehlike atlattı. Elektrik bağlantı sisteminden kopan demir bir parça, çocuğun yüzünü milim farkla sıyırarak araca düştü. Olay cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, aile yaşadıkları dehşetin ardından durumu yetkililere bildirdiklerini ancak yalnızca "ikazla" geçiştirildiğini belirtti.

Anne Bahanur Altunkaya, çocuğunun yaşadığı korkuyu ve olay anında görevlinin sorumluluğu reddetmesini sert sözlerle eleştirerek, “Eğer o parça biraz daha sağa ya da sola düşseydi, çocuğumun yüzü paramparça olabilirdi” dedi. Olayın hemen öncesinde aynı lunaparkta tren aracında da güvenlik şüphesi yaşadığını anlatan anne, parkın genel güvenlik koşullarının yetersizliğinden yakındı.

Trabzon’da Lunaparkta Facianın Eşiğinden Dönüldü: Demir Parçası 5 Yaşındaki Çocuğun Yüzünü Sıyırdı - Resim : 1

'BİR ANDA GÜRÜLTÜLÜ BİR SES GELDİ...'

Facianın eşiğinden döndükleri olay anını anlatan Altunkaya, şunları söyledi:

"Lunaparkla ilgili çok haberler duyuyoruz. İnsan kendi başına gelmeden belki öyle değildir belki farklı bir şeydir diye düşünebiliyor. Ben kendi yaşadığımı biliyorum. Çocuğum çarpışan arabalara binelim dedi. Orada bir araca bindik. Kızım çok küçük 5,5 yaşında. Kolumun altına almıştım sakince gidiyorduk. Bir anda gürültülü bir ses, ne olduğunu anlamadım. Arabayı durdurmaya çalışıyorum, araba durmuyor. Bari dedim köşeye çarpayım da araba kendiliğinden dursun. Zaten o sırada görevli de fark etmiş koşa koşa araçları durdurmaya gitmiş. Sonra durdum demir parçasını gördüm, o anlık bir şok yaşadım.

Trabzon’da Lunaparkta Facianın Eşiğinden Dönüldü: Demir Parçası 5 Yaşındaki Çocuğun Yüzünü Sıyırdı - Resim : 2

'MİLİMLE SIYIRDI'

Direkt telefonu aldım fotoğrafını çekmek için. Görevli koşarak geldi demir parçasını elimden almaya çalıştı. Ben de kendisine 'Bu çocuğumun kafasının önünden düştü' deyince görevli bana 'Bu senin hatan. Ben sizi izliyordum sürekli döndürüyorsun bunu böyle döndürürsen düşer tabi' diye söyledi. Ben de kendisine 'Çarpışan arabadayız bunun amacı ne? zaten Herkes bunu sürer birbirine çarpar bunun eğlencesi burada' dedim. Kaldı ki ben hiç birini yapmıyorum bu videolarda da görülüyor. Kızım çok küçük yanımda olduğu için zaten çok sakince gidiyorum onu eğlendirmek amacıyla. Daha sonra videoyu izlediğimde fark ediyorum ki benlik hiçbir şey yok. Önümüzdeki aracın bize çarptıktan sonra bağlantıyı sağlayan kısmı tellere takılıyor sallanarak çocuğumun yüzünün önünden düşüyor. Biraz daha kalıplı çocuk olsaydı kaçma alanı hiç yoktu. Çok küçük çocuk olduğu için irkilmeyle kendini koruyabildi. Biraz daha kalıplı çocuk olsaydı hiç şansı yoktu, milimle sıyırdı."

SADECE İKAZ ETTİLER

Olayla ilgili şikayette bulunduklarını ancak lunaparkın sadece uyarıldığını ifade eden anne Altunkaya, "Şikâyette bulundum, belediyeyi aradım, durumu anlattım. 'Şikâyet oluşturduk' dediler. Daha sonra mesajla geri dönüş aldım ilgili kuruluşlara uyarılarda, ikazlarda bulunulmuş. Benim çocuğumun kafasına gelse yüzü kafası dağılsa sadece ikazla geçiştirebilecek miydiniz?" diye tepki gösterdi.

Küçük Ela ise yaşadığı korkunun etkisinden çıkamadığını ve bir daha asla çarpışan arabaya binmeyeceğini söyledi.

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Kaynak: İHA

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