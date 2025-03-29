Trabzon'da Lunaparkta Feci Kaza! Genç Kızın Durumu Ciddi

Trabzon'da kamikazeye binen 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır, kafasını demire çarparak yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan Sağır'ın tedavisi devam ediyor.

Trabzon'da Lunaparkta Feci Kaza! Genç Kızın Durumu Ciddi

Trabzon'da 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger (kamikaze) oyun aletine bindi. İddiaya göre Sağır, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sağır'ın durumun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İzmir'de Korkutan Kaza! Motosikletli Ağır Yaralandıİzmir'de Korkutan Kaza! Motosikletli Ağır YaralandıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
Trabzon kaza
Son Ankette Şaşırtan Sonuç: O İki Parti Seçimde Barajı Geçebilir Son Ankette Şaşırtan Sonuç: O İki Parti Seçimde Barajı Geçebilir
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
İzmir’de Kimyasal Fabrikasında Patlama! 1 İşçi Öldü, 4 İşçi Ağır Yaralı İzmir’de Fabrikada Patlama! 1 İşçi Öldü, 4 İşçi Ağır Yaralı
Ünlü Tarihçiden Çarpıcı 'İş Bankası' Yorumu! 'Atatürk'ün Vasiyetini İptal Etmek Demektir' Ünlü Tarihçiden Çarpıcı 'İş Bankası' Yorumu! 'Atatürk'ün Vasiyetini İptal Etmek Demektir'
Bir Dönem Omuz Omuzalardı… Davutoğlu ve Gökçek'in Arasına Bu Kez De ‘Yolsuzluk’ Girdi Bir Dönem Omuz Omuzalardı… Davutoğlu ve Gökçek'in Arasına Bu Kez De ‘Yolsuzluk’ Girdi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!