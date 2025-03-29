Trabzon'da Lunaparkta Feci Kaza! Genç Kızın Durumu Ciddi

Trabzon'da 24 Mart'ta Yeni Mahalle'deki lunaparka giden 17 yaşındaki Rabia Nur Sağır ve arkadaşı ranger (kamikaze) oyun aletine bindi. İddiaya göre Sağır, koltukta oturduğu sırada ön kısımdaki demire başını çarparak yaralandı. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sağır, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sağır'ın durumun ciddi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA