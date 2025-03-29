Bir Dönem Omuz Omuzalardı… Davutoğlu ve Gökçek'in Arasına Bu Kez De ‘Yolsuzluk’ Girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturmasında tutuklanması sonrası siyaset arenasında dikkat çeken bir ‘yolsuzluk’ polemiği daha yaşandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Antalya İL Başkanlığı ziyaretindeki açıklamasında, Başbakanlık yaptığı dönemde Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP’li Melih Gökçek’e sert sözlerle yüklendi.

Son günlerde yaşanan siyasi olayları yakından takip ettiğini aktaran Davutoğlu, “Hukuksuzluğun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alındığı bir dönemi tekrar yaşatıyorlar” dedi.

'MELİH GÖKÇEK'TEN DE HESAP SORULSUN'

İktidarın yolsuzlukla mücadele etmek istemesi durumunda sadece muhalif belediyelerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, geçmişteki iktidar mensuplarından da hesap sorulması gerektiğini belirtti. “Mansur Yavaş'tan hesap soruluyorsa, Melih Gökçek'ten de sorulmalı” diyen Davutoğlu, “İmamoğlu'na yönelik iddialar varsa, AK Parti döneminde bekleyen 36 dosya da gündeme gelmeli. Türkiye'de gerçek anlamda bir siyasi ahlak devrimi şart” ifadelerini kullandı.

'SANA SORMAZLAR MI?'

Davutoğlu'nun kendisini eleştiren sözleri sonrası konuşan Eski ABB Başkanı Gökçek ise, Davutoğlu'na "Bana bak Davutoğlu, sana demezler mi 'Sen Melih Gökçek'in başbakanıydın, neden soruşturma açmadın?' diye" sözleriyle yüklendi.

Kaynak: Haber Merkezi