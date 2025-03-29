Mart Anketinde Çarpıcı Sonuç, İki Parti Başa Baş

Özdemir Araştırma’nın 10-17 Mart 2025 tarihleri arasında 2.026 kişiyle gerçekleştirdiği genel seçim anketine göre, CHP yüzde 30,2 ile birinci parti oldu. AKP ise yüzde 29,9 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankette üçüncü sırayı yüzde 10,4 ile DEM Parti alırken, onu yüzde 8,1 ile MHP takip etti. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 5,7 olurken, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,8, Zafer Partisi yüzde 3,1 ve Anahtar Parti yüzde 2,8 oranında oy aldı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 1,3 oy alırken, diğer partilerin toplamı yüzde 4,8 olarak ölçüldü.

İKİ PARTİ BAŞA BAŞ

Sonuçlar, CHP ve AKP arasındaki yarışın başa baş sürdüğünü gösterirken, İYİ Parti ve MHP arasında oy oranlarında dalgalanmalar yaşandığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi