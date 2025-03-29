Dikkat Çeken Anket Sonucu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rakibi Mansur Yavaş Olursa...
Yakın zamanda gerçekleşecek olası bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelme ihtimaliyle ilgili bir araştırma yapıldı. Buna göre; ikinci tura giden seçinde Cumhurbaşkanı yüzde 46,4 oy alıyorken, Mansur Yavaş ise yüzde 53,6 oy ile seçimi kazanıyor.
Bir süredir ana muhalefetin çağrıda bulunduğu erken seçim, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla daha fazla tartışılır hale geldi. İmamoğlu'nun tutukluluğunun devam etmesi ve seçime katılmaması durumunda aday olabilecek diğer kişi için de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın adı öne çıkıyor.
Yaşananları göz önünde bulunduran anket şirketleri ve araştırmacıları da, Türkiye gündeminden düşmeyen erken seçimin gerçekleşmesi ve ikinci tura gitmesi durumunda vatandaşın tercihinin ne yönde olacağına dair araştırmalara gerçekleştiriyor.
MANSUR YAVAŞ'TAN PUAN ARTIŞI
Son olarak siyasi veri analisti Murat Kızılboğa'nın, muhtemel Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde adayların alabileceği oy potansiyelini araştırdı. Buna göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1,2 puan kayıpla yüzde 46,4 oy alıyorken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 1,2 puan artışıyla yüzde 53,6 oy alıyor.
Kaynak: Haber Merkezi