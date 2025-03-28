Dört Adaylı Anketin Sonuçları Geldi! Bu Seçim Senaryosundan Kim Galip Çıkar?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı yarışının sonucu daha da merak edilir hale geldi. İmamoğlu, CHP'nin ön seçiminden 15 milyonu aşkın bir oy aldı ve CHP Parti Meclisi'nde de onaylanarak CHP'nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

Gözler İmamoğlu'nun tutukluluğu nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına çevrilmişken veri analisti Murat Kızılboğa, dikkat çeken mart anketini yayımladı. Ankette cumhurbaşkanlığı yarışına dört isim sokuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan...

Dört adaylı anket, muhtemel cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci tur sonuçlarına dair olasılıkları ortaya koydu. İşte anketin sonucu:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39.8

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 30.6

Mansur Yavaş: Yüzde 23.4

Fatih Erbakan: Yüzde 6.2

Kaynak: Haber Merkezi