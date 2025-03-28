Dört Adaylı Anketin Sonuçları Geldi! Bu Seçim Senaryosundan Kim Galip Çıkar?

İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP resmen İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Yasal olarak İmamoğlu'nun aday olup olamayacağına dair soru işaretleri bulunsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında olabilecek olası bir seçim yarışının sonucu çok merak ediliyor. Son anket ise dört adaylı birinci tur sonucuna işaret ediyor. İşte dört adaylı anketin sonuçları...

Eda Narin Eda Narin
Dört Adaylı Anketin Sonuçları Geldi! Bu Seçim Senaryosundan Kim Galip Çıkar?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı yarışının sonucu daha da merak edilir hale geldi. İmamoğlu, CHP'nin ön seçiminden 15 milyonu aşkın bir oy aldı ve CHP Parti Meclisi'nde de onaylanarak CHP'nin resmen cumhurbaşkanı adayı oldu.

Gözler İmamoğlu'nun tutukluluğu nedeniyle cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına çevrilmişken veri analisti Murat Kızılboğa, dikkat çeken mart anketini yayımladı. Ankette cumhurbaşkanlığı yarışına dört isim sokuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan...

Dört adaylı anket, muhtemel cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci tur sonuçlarına dair olasılıkları ortaya koydu. İşte anketin sonucu:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39.8
  • Ekrem İmamoğlu: Yüzde 30.6
  • Mansur Yavaş: Yüzde 23.4
  • Fatih Erbakan: Yüzde 6.2
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Kaynak: Haber Merkezi

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