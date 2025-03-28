Yaş Sınırı mı Geliyor? Sosyal Medya İçin Bir Açıklama Daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir gündemde olan sosyal medyaya yaş sınırlamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada konuşan Bakan Uraloğlu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile düzenlemeyi değerlendirdiklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık" dedi.

'BU SENE İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLURUZ'

Gelinen noktayı da açıklayan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13’le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi