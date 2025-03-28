Yaş Sınırı mı Geliyor? Sosyal Medya İçin Bir Açıklama Daha

Sosyal medyaya yaş sınırlaması getirilip getirilmeyeceği merak konusuydu... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan son açıklama geldi. Uraloğlu, "Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin" dedi.

Son Güncelleme:
Yaş Sınırı mı Geliyor? Sosyal Medya İçin Bir Açıklama Daha

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir süredir gündemde olan sosyal medyaya yaş sınırlamasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarıyla bir araya geldiği buluşmada konuşan Bakan Uraloğlu; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile düzenlemeyi değerlendirdiklerini belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ekipleri bir araya geldik. Aşağı yukarı bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızın hepsini yaptık" dedi.

'BU SENE İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLURUZ'

Gelinen noktayı da açıklayan Uraloğlu, "Sosyal medyada 13’le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde. Genel bir mutabakat sağladığımızı söyleyebiliriz. Bunu ete kemiğe büründürüp Meclisimizin takdirine AK Parti grubumuz tarafından bu getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içerisinde inşallah yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş'tan Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Mesajı: 'Bu Yıl İçinde...'Bakan Göktaş'tan Sosyal Medyaya Yaş Sınırı Mesajı: 'Bu Yıl İçinde...'Güncel

Sosyal Medya Düzenlemesinde Yeni Aşama! Bakan Göktaş Açıkladı, Yaş Sınırı Kaç Olacak?Sosyal Medya Düzenlemesinde Yeni Aşama! Bakan Göktaş Açıkladı, Yaş Sınırı Kaç Olacak?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Abdulkadir Uraloğlu Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Murat Bakan Gözaltındaki Öğrencilerle Görüştürülmedi, Ali Yerlikaya Telefonunu Açmadı Murat Bakan Gözaltındaki Öğrencilerle Görüştürülmedi
CHP'den İmamoğlu Çıkışı, 'Yarın İlan Edeceğiz' CHP'den İmamoğlu Çıkışı, 'Yarın İlan Edeceğiz'
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz Özgür Erdursun Milyonların Bilmediği Detayı Açıkladı! Bunu Yaparak Paranızı Anında Alabilirsiniz
Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak Para Göndermede Sistem Değişti! Yeni Dönem Başladı Artık Tamamen Zorunlu Olacak
Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti Sabancı Holding'den Türk Tarihinde Bir İlk! Tümden Değişti
Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı: Felaketten İlk Görüntüler Asya Şokta, Peş Peşe İki Büyük Depremle Sarsıldı
Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı Dev Banka Resmen Araplara Satıldı! BDDK Onayladı