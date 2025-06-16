Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek

15 YIL İÇİNDE YIKILAN BİNAYA AĞIR YAPTIRIM! FİRMANIN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLECEK

Yapı denetim kuruluşları için en dikkat çeken düzenleme, 15 yıl içinde yıkılan binalara ilişkin oldu. Artık bir yapı, yapı kullanım izin belgesi aldıktan sonra 15 yıl içinde yıkılırsa, denetimini üstlenen firma için faaliyet izni iptal edilecek ve teminatı da gelir kaydedilecek.

YAN YAPILARA ZARAR VERENE BELGE İPTALİ

İnşaat sırasında komşu binalara zarar verilmesi de ciddi yaptırımlar doğuracak. Kazı, temel ya da diğer yapım işlemleri sırasında yan yapılarda kalıcı hasar oluşması halinde yapı denetim firmasının yetki belgesi tamamen iptal edilecek.