Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Yeni yapı denetimi yönetmeliğiyle birlikte apartman inşaatlarında kurallar sil baştan değişti. 15 yıl içinde yıkılan binalar, komşu yapılara verilen zararlar ve denetime başlanmayan projelerde tüm izinler iptal edilecek. İşte 81 ilde yürürlüğe giren düzenlemenin detayları…
Kaynak: AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı denetimi alanında önemli değişikliklere imza attı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. 81 ilde yürürlüğe giren değişiklikler hem yapı denetim firmaları hem de bina sahipleri açısından dikkat çeken yenilikler içeriyor.
15 YIL İÇİNDE YIKILAN BİNAYA AĞIR YAPTIRIM! FİRMANIN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLECEK
Yapı denetim kuruluşları için en dikkat çeken düzenleme, 15 yıl içinde yıkılan binalara ilişkin oldu. Artık bir yapı, yapı kullanım izin belgesi aldıktan sonra 15 yıl içinde yıkılırsa, denetimini üstlenen firma için faaliyet izni iptal edilecek ve teminatı da gelir kaydedilecek.
YAN YAPILARA ZARAR VERENE BELGE İPTALİ
İnşaat sırasında komşu binalara zarar verilmesi de ciddi yaptırımlar doğuracak. Kazı, temel ya da diğer yapım işlemleri sırasında yan yapılarda kalıcı hasar oluşması halinde yapı denetim firmasının yetki belgesi tamamen iptal edilecek.
SÖZLEŞME FESHİ 6 AYDAN 3 AYA İNDİRİLDİ
Yeni düzenlemeye göre, yapı denetim firmalarının sözleşme fesih hakkı genişletildi. Daha önce 6 ay olan inşaat başlatmama süresi, 3 aya indirildi. Bu sürede işe başlanmazsa, denetim firması sözleşmeyi tek taraflı olarak sonlandırabilecek. Ayrıca, denetim görevlerinin ihmal edilmesi (kalıp ve donatı kontrolü, beton dökümüne nezaret gibi) durumunda da sözleşme iptali mümkün olacak.
500 METREKARE ALTI YAPILARA KOLAYLIK
Vatandaşın küçük çaplı projelerde denetim firmasına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla 500 metrekare altı yapılar, Elektronik Dağıtım Sistemi kapsamından çıkarıldı. Böylece bu ölçekteki yapı sahipleri, Bakanlık tarafından otomatik atama beklemeden istedikleri yapı denetim kuruluşuyla doğrudan sözleşme yapabilecek. Bu yapılar için denetim hizmet bedeli oranı da yüzde 1,75 ile yüzde 3,50 arasında belirlendi. Güçlendirme projelerinde ise bedel, toplam inşaat bedelinin en az yüzde 25’i olacak.
ELEKTRONİK SİSTEMDE 2. FİRMA SEÇENEĞİ GELDİ
Yeni "Elektronik Dağıtım" düzenlemesiyle, 45’ten fazla yapı denetim kuruluşu bulunan illerde vatandaşlara iki firma alternatifi sunulacak. İlk atanan firma ile 3 iş günü içinde sözleşme yapılmazsa, sistem otomatik olarak ikinci bir firma önererek süreci başlatacak.
TEMİNAT SİSTEMİ DEĞİŞTİ
Denetim firmalarının teminat tutarlarında da değişikliğe gidildi. Artık yıllık güncelleme ÜFE’ye göre değil, ÜFE ve TÜFE ortalamasına göre hesaplanacak. Bu da firmalar açısından yeni finansal sorumluluklar doğuracak.