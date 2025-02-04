Sosyal Medya Düzenlemesinde Yeni Aşama! Bakan Göktaş Açıkladı, Yaş Sınırı Kaç Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 16 olarak işaret ettiği sosyal medyadaki yaş sınırına ilişkin Bakan Göktaş'tan yeni açıklama geldi. Mevzuat çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

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Sosyal Medya Düzenlemesinde Yeni Aşama! Bakan Göktaş Açıkladı, Yaş Sınırı Kaç Olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Çocukların internete girmesini yasaklamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Niyetimiz, Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi çocuklarımızı sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korumak" dedi.

YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Bakan Göktaş, günümüzde gençlerin ve çocukların dijital bağımlılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Dijital bağımlılıkla mücadele etmek, Aile Eylem Planı'mızın da önemli bir parçası. Bu doğrultuda 1 yıla yakın zamandır çalışmalar yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla, konunun uzmanlarıyla, ailelerimizle, çocuklarımızla, sosyal medya platformu temsilcileriyle görüşüyoruz. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde özel bir ekip oluşturduk ve dünyada da bu kapsamda yapılan çalışmaları inceliyoruz" ifadelerini kullandı.Sosyal medya düzenlemesinde yaş sınırının nasıl belirleneceğine ilişkin soruyu cevaplayan Göktaş, "Yaş sınırı noktasında kademeli bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. 13 yaşa kadar olan çocuklarımız için ayrı, 13-16 yaş grubunda olan çocuklarımız için de ayrı olmak üzere, 2 farklı kademe olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

'PLATFORMLARA CİDDİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLECEK'

Düzenleme kapsamında, sosyal medya platformlarına yönelik 2 başlıkta çalışma yürütüldüğünü belirten Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sosyal medya platformlarına, 16 yaşından küçük çocukların hesap açması sırasında yaş tespitinin en doğru biçimde yapılması, mevcut teknolojiye göre maksimum denetimi sağlamaları konusunda ciddi yükümlülükler getirmeyi planlıyoruz. 2'nci olarak da aileler için çocuklarının bu mecralarda geçirdikleri zamanı kontrol edebilmelerine yönelik birden fazla ve çeşitli ebeveyn kontrol araçlarını geliştirmeleri konusunda platformlara yükümlülük getirmeyi ve bu yükümlülüklere aykırı davrandıkları zaman yaptırım uygulamayı düşünüyoruz."

'BU YIL İÇERİSİNDE...'

Göktaş, çocukların dijital tehditlere karşı korunması konusunda ebeveynlere de önemli görevler düştüğünü belirterek, yasal düzenlemenin anne babaların aktif sorumluluğu olmaksızın etkili olamayacağının altını çizdi. Göktaş, "Artık anne babalar 'Dijital ebeveynlik' olarak adlandırılan yeni bir sorumluluk alanında çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı koruma kapasitesine sahip olmak zorundalar. Biz de bu konuda onlara destek olmak için gerekli eğitimleri vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.Bakan Göktaş, yakın zamanda sosyal medya platform temsilcileri ile tekrar bir araya geleceklerini belirterek, "Daha önce hassasiyetlerimizi dile getirmiştik, yeniden bu konu başlıklarında değerlendirmelerimizi ileteceğiz. Bu yıl içerisinde ilgili kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürerek, milletvekillerimizin desteği ile sosyal medya düzenlemesini hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Sosyal Medyaya 16 Yaş Sınırı Geliyor, Tarih VerildiBakan Abdulkadir Uraloğlu Açıkladı: Sosyal Medyaya 16 Yaş Sınırı Geliyor, Tarih VerildiGüncel

Kaynak: DHA

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Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya
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