Bakan Göktaş, Belçika'daki İstismar İddiaları Sonrası Harekete Geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da bir okulda öğretmeni tarafından istismara uğradığı öne sürülen 5 yaşındaki Türk kız çocuğunun annesiyle görüştü. Bakanlık olarak davayı yakından takip edeceklerini belirten Bakan Göktaş, diplomatik girişimlerinde başlatıldığını aktardı.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Bakan Göktaş, Belçika'daki İstismar İddiaları Sonrası Harekete Geçti

Belçika’nın başkenti Brüksel’in Grimbergen şehrinde, 5 yaşındaki bir Türk kız çocuğunun okulda öğretmeni tarafından istismara uğradığı iddiası Türkiye'de infial yarattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mağdur çocuğun annesiyle telefonda görüşerek süreç hakkında detaylı bilgi aldı.

'HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Göktaş, Türkiye’nin mağdur çocuğun ve ailesinin yanında olduğunu vurguladı. Belçikalı mevkidaşları ile de görüşeceğini belirten Bakan Göktaş, "Türkiye olarak bu tür olayların cezasız kalmaması ve hukuki sürecin titizlikle takip edilmesi için kızımızın ve ailesinin yanındayız” dedi

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nun yanı sıra, Belçika’daki Türk toplumu da davayı yakından izleyecek. Göktaş, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için hem diplomatik hem de hukuki süreçlerin dikkatle takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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Mahinur Özdemir Göktaş Belçika Cinsel istismar
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