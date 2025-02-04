Medyaya 'Gezi' Kıskacı! Arşiv Tartışmasına RTÜK'ten Açıklama: 'Tüm Kayıtlar Mevcut, Başsavcılığa İleteceğiz'

ID iletişimin sahibi, çok sayıda ünlü ismin menajeri Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklandı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyayı mercak altına aldı. Savcılık, RTÜK'e yazı gönderdi ve Gezi Parkı eylemleri sırasında 'propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini' talep etti.

Savcılığın talebi sonrası açıklama yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, bunun mümkün olmadığını çünkü RTÜK'ün yalnızca bir yıl süreyle düzenli kayıtları tuttuğunu ifade etti. Taşcı, bu kadar eski tarihli kayıtları yayıncılardan temin etmenin yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

'BAŞSAVCILIĞA İLETECEĞİZ, TÜM KAYITLAR MEVCUT'

Tepki çeken bu gelişmenin ardından RTÜK kaynaklarından bir açıklama daha geldi. RTÜK kaynakları, Mynet'e yaptığı açıklamada, Taşçı'nın dile getirdiği 'kayıtların bir yıl tutulabildiği' açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Bütün kayıtlar elimizde. RTÜK özellikle olağanüstü durumlar, doğal afetler ve bu tür terör olayları gibi durumlarda bütün kayıtları kontrol altına alır kaydeder, arşivinde saklar! Başsavcılığımız bizden medyayla ilgili gerek TV gerekse dijital belgeleri talep etmiştir biz de detaylı bir arşiv taraması yaparak gerekli arşivi Başsavcılığımıza ileteceğiz. Gezi Parkı dönemine ait tüm kayıtlar bizde mevcut!"

Kaynak: Mynet