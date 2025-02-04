'Cumhurbaşkanına Hakaret'ten Tutuklanan Vatandaş Hakkında Yeni Gelişme

Bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanan Nermin K. isimli vatandaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nermin K. isimli vatandaş tahliye edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 8 gündür cezaevinde tutulan Nermin Hanım tahliye edildi” diye yazdı.

Çelik paylaşımının devamında, “Tutukluluğu boyunca avukatlarımız ve hukuk komisyonumuz ile sürecini yakından takip ettik. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun. Büyüklerimize sözümüz olsun; erken seçim sandığı gelecek, bu zorba düzenden hep birlikte kurtulacağız'' ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA