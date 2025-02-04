Otomobile Çarptı, Şok Geçirdi: O Anlar Kamerada

Amasya’da Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana gelen kazada Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.’nun 'U' dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobile çarparak takla attı. Ayağa kalkıp yaşadığı şokun etkisiyle etrafta dolaşan motosikletli gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kolundan yaralanan sürücünün binmeden önce takması için kaskını verdiği öğrenilen motosikletteki arkadaşı Elif O. (22) da ağır yaralandı. Yerde yatan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA