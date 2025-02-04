2 Yıl Geçti, Adalet Gelmedi! Depremin Sorumluları Hala Firari

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde en az 53 bin 725 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi ise yaralandı. Binlerce bina yerle bir olurken, sorumlular hakkında başlatılan soruşturma ve dava süreçleri devam ederken, aradan geçen iki yıla rağmen bazı sanıkların bulunamaması, mağdur ailelerin tepkisine neden oldu.

HALA BULUNAMAYAN SANIKLAR

ANKA Haber Ajansı’nın derlediği bilgilere göre, yıkılan binalarla ilgili bazı kritik sanıklar şöyle:

Ebrar Sitesi (Kahramanmaraş): 18 bloğun yıkıldığı, en az 1.400 kişinin hayatını kaybettiği sitede, K Blok’un sanığı Ahmet Doğan hakkında yakalama emri çıkarıldı. Ayrıca sanıklardan Mustafa Timurbanga’nın 2016 yılında FETÖ üyesi olarak yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Rönesans Rezidans (Hatay): "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan ancak 269 kişinin ölümüne neden olan rezidansın statik proje sorumlusu Hüseyin Yalçın Coşkun için kırmızı bülten çıkarıldı. Ancak hala bulunamadı.

Emlakbank Konutları (Hatay): 169 kişinin yaşamını yitirdiği binaların sanığı Aytaç Kınay hakkında yakalama kararı var ancak şu ana kadar yakalanamadı.

Palmiye Sitesi (Kahramanmaraş): 151 kişinin ölümüne neden olan sitenin müteahhidi Hacı Mehmet Ersoy, tutuklandıktan 17 gün sonra serbest bırakıldı. Ancak ailelerin itirazı sonucu hakkında tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Farklı Yaşam Rende Sitesi (Hatay): 121 kişinin öldüğü sitenin müteahhidi Fevzi Yılmaz ve yapı sahibi Hülya Rende hakkında yakalama kararı bulunuyor, ancak hala kaçak durumdalar.

Buket Apartmanı (Hatay): 94 kişinin hayatını kaybettiği binanın şantiye şefi Egemen Yiğit hala bulunamadı.

Üzümkent Sitesi (Adıyaman): 83 kişinin öldüğü binanın sanıklarından Ahmet İşitmen’in İngiltere’de olduğu tespit edildi. Yakalama kararı çıkarıldı.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri (Adıyaman): 80 kişinin öldüğü binaların müteahhidi Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten talebi reddedildi.

Sueda Kent Sitesi (Adıyaman): 65 kişinin hayatını kaybettiği binaların şantiye şefi Ömer Yılmaz firari durumda. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı, ancak hala bulunamadı.

Furkan Apartmanı (Gaziantep): 51 kişinin öldüğü binanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever için kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadılar. Abdullah Devrim Sever, 2018'de AKP'den Gaziantep milletvekilliği, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Sami Bey Apartmanı (Adana): 40 kişinin öldüğü binanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik'in yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi, ancak yakalanamadılar. Türkiye, Çelik'in iadesi için İngiltere'ye başvuruda bulundu.

Ezgi Apartmanı (Kahramanmaraş): 35 kişinin öldüğü binanın sorumluları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, hakkında "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ancak 514 gündür bulunamayan Kervancıoğlu ve Pekel hala yakalanamadı.

Gözde Apartmanı (Gaziantep): 25 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın sorumlularından Kamil Çöçeli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sulayıcı Apartmanı (Kahramanmaraş): 24 kişinin öldüğü binanın sanığı Mahmut Sulayıcı, tahliye edildikten sonra kayıplara karıştı.

ADALET ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Depremde yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların bir an önce yakalanarak adaletin sağlanmasını istiyor. Özellikle firari sanıkların hala bulunamamış olması, hukuki sürecin yavaş ilerlediği yönünde eleştirilere neden oldu.

Yetkililer, firari sanıkların bulunması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, mağdur aileler ise yargı sürecinin hızlanmasını talep ediyor.

Kaynak: ANKA