RTÜK Üyesi Çarpıcı Detayı Açıkladı: Gezi Arşivleri Saklandı mı, Savcılığın Talebi Yasal mı?

"Dizi sektöründeki tekelleşmeye inceleme" adı altında başlayıp politize edilen soruşturmada ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamasıyla tutuklandı. Bunun ardından medyaya da 12 yıl sonra bir "Gezi" incelemesi başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK’ten Gezi Parkı olayları sırasında "propaganda mahiyetinde" yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarını istedi.

Bu talep sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, bunun mümkün olmadığını çünkü RTÜK'ün yalnızca bir yıl süreyle düzenli kayıtları tuttuğunu ifade etti. Taşcı, bu kadar eski tarihli kayıtları yayıncılardan temin etmenin yasal olarak mümkün olmadığını söyledi.

'RTÜK ARŞİVİ BU KADAR YIL GERİYE GİTMEZ'

Taşcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır. RTÜK yalnızca bir yıl süreyle düzenli olarak kayıtları tutmaktadır. Bir yıl sürenin ardından sistem kayıtları kademeli olarak silmektedir.

Ayrıca 6112 sayılı Kanun’un 25. maddesi gereğince özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdürler. Dolayısıyla bu kadar geniş tarih aralıklı kayıtları yayıncılardan temin etmek de yasal olarak pek mümkün değildir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi soruşturması kapsamında

televizyonların görüntü kayıtlarını istemiş olsa da RTÜK arşivi bu kadar yıl geriye gitmez. Yalnızca rapora bağlanan veya yargıya konu olan dosyaların kayıtları muhafaza altına alınır.



RTÜK yalnızca bir yıl… — İlhan Taşcı (@ilhantasci) February 3, 2025

Kaynak: Haber Merkezi