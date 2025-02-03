CHP'nin Ön Seçim Hamlesine Seçmen Ne Dedi? İşte Parti Parti Sonuçlar

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını parti üyeleriyle birlikte yapılacak ön seçimle belirlenmesi kararına vatandaştan destek geldi. Son yapılan ankete katılan seçmenlerin yüzde 69,7’si bu kararı beğendikleri yönünde görüş bildirdi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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CHP'nin Ön Seçim Hamlesine Seçmen Ne Dedi? İşte Parti Parti Sonuçlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını parti üyeleriyle birlikte yapılacak ön seçimle belirleyeceklerini açıklamasının ardından tartışmalar da devam ediyor.

CHP’nin olası cumhurbaşkanı adayı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri geçiyor.

CHP’DE ÖN SEÇİM TARTIŞMALARI

Yaptığı açıklamalar üzerine kısa süre içerisinde hakkında üst üste iki soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu erken seçim çağrısı yaparken, Mansur Yavaş ise seçim tarihi belli olmadan CHP içerisinde ön seçim yapılmasını ve adayın belirlenmesini erken bulduğunu ifade etmişti.

Aralarında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen iki isim son olarak, Ekrem İmamoğlu’nun hakkında açılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermesinin ardından, destek için adliye önünde toplanan vatandaşların karşısına beraber çıkarak ‘birlik’ mesajı vermişti.

CHP'nin Ön Seçim Hamlesine Seçmen Ne Dedi? İşte Parti Parti Sonuçlar - Resim : 1

DİKKAT ÇEKEN ANKET

Siyaset kulislerinde ön seçim tartışmaları sürerken Aksoy Araştırma dikkat çeken bir anket sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Anket katılımcılarına CHP’nin cumhurbaşkanı adayını parti üyeleriyle birlikte belirleme kararını ne derecede beğendikleri sorusu yöneltildi.

Araştırma 29 Ocak tarihinde %95 güven aralığında %3 hata payı ile NUTS2 illerinde gerçekleştirildi.

CHP'nin Ön Seçim Hamlesine Seçmen Ne Dedi? İşte Parti Parti Sonuçlar - Resim : 2

CHP’NİN KARARINA YÜZDE 69,7’LİK DESTEK

Anket katılımcılarının yüzde 69,7’si bu yöntemi beğendiklerini ifade ederken katılımcıların yüzde 22,8’i ise bu yöntemi beğenmediklerini belirtti.

CHP’nin ön seçim kararına en çok destek ise DEM Parti’den geldi. Ankete katılan ve DEM Partiye oy verdiğini belirten vatandaşların yüzde 93,5’i bu yöntemi desteklediklerini belirtirken, ikinci sırada ise İYİ Parti seçmeni yer aldı. İYİ Partiye oy verdiğini belirtenlerin yüzde 92,2’si bu yöntemi doğru bulduğunu ifade etti. Ön seçim kararına destek verenlerin oranı CHP seçmenlerinde ise yüzde 90,1 oldu.

MHP’li seçmenlerin ise yüzde 61,5’i bu yöntemi beğendiğini ifade ederken beğenmediğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 30,8 oldu.

YALNIZCA AKP’Lİ SEÇMENDE BEĞENMENEYLER ÇOĞUNLUKTA

Ankete katılan vatandaşlarda kararı beğenmeyenlerin çoğunlukta olduğu tek parti ise AKP oldu. AKP’li seçmenlerin yüzde 47,3 bu yöntemi beğenmediğini belirtirken destek verenlerin oranı yüzde 44,5 olarak ölçüldü.

Son seçimlerde oy kullanmadığı belirten anket katılımcılarının ise yüzde 69,6’sı CHP’nin kararını doğru bulduklarını belirtti.

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